La BERD et le Maroc s’allient pour la décarbonation du secteur de l’électricité

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (METSD) unissent leurs forces pour accélérer la décarbonation du secteur de l’électricité au Maroc.

Le quotidien Aujourd’hui le Maroc précise qu’au sein d’un protocole d’accord signé ce jour à Marrakech par Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, et par Nandita Parshad, directrice générale de la BERD pour les infrastructures durables, la Banque et la tutelle ont convenu de renforcer leur coopération afin de contribuer à faire avancer la transition vers l’énergie verte au Maroc.

La coopération sera axée sur l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, le renforcement du réseau électrique, la mise en œuvre de solutions visant à améliorer l’efficacité énergétique dans tous les secteurs et le développement d’un marché de l’électricité ouvert et performant.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, la BERD et le ministère soutiendront l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) dans ses efforts en faveur de la décarbonation, et tâchera de renforcer la résilience de l’ONEE, notamment par la mise en œuvre de la loi 48-15 relative à la régulation du secteur de l’électricité.

«Les travaux conjoints porteront sur un certain nombre d’intérêts stratégiques communs à long terme, dont la mise en place d’une trajectoire neutre en carbone et l’élimination progressive des actifs liés aux combustibles fossiles au cours des prochaines décennies», peut-on lire. Le Maroc est réputé disposer de l’une des stratégies les plus ambitieuses de la région en ce qui concerne l’intensification des énergies renouvelables et la mise en œuvre de technologies vertes.

Depuis plus d’une décennie, la BERD soutient la décarbonation du secteur énergétique marocain et sa transition vers l’énergie verte par le biais de financements directs et indirects et par un dialogue sur les politiques. La BERD est l’institution financière internationale la plus active en termes de soutien aux investissements verts dans le secteur privé marocain.

Le Maroc est membre fondateur de la BERD et bénéficie des financements de la Banque depuis 2012. À ce jour, la BERD a investi dans le pays 4,2 milliards d’euros, répartis sur 95 projets.