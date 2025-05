Filiales communes Iam-Wana: le projet de concentration notifié

En vertu de l’accord conclu le 27 mars dernier entre IAM et Inwi, les deux opérateurs télécoms s’engagent à mutualiser leurs infrastructures passives de télécommunications en créant deux joint-ventures, détenues à parts égales, FiberCo et TowerCo, indique l’ANRT dans un communiqué.

FiberCo aura pour activité le déploiement au Maroc de nouvelles infrastructures passives permettant la mise en place des réseaux de fibre optique «Fiber to the Home» jusqu’aux abonnés et la fourniture d’un accès passif à ces infrastructures. Elle sera détenue à 50% par Wana et à 50% par IAM.

Lire aussi : Accord entre Maroc Telecom et Inwi: le géant émirati e& confirme son engagement et ses investissements au Maroc

TowerCo aura pour objet le déploiement au Maroc de nouvelles infrastructures passives permettant d’héberger des équipements de téléphonie mobile et la fourniture d’un accès passif à ces infrastructures. Elle aura également pour activité la reconstruction d’infrastructures existantes des parties lorsque les pylônes existants doivent être remplacés. Elle sera détenue elle aussi à 50% par Wana et à 50% par IAM.

Les tiers intéressés sont invités à faire part de leurs observations à l’ANRT au plus tard le 30 mai 2025 à 15h30.