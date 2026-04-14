Énergie mondiale: risque de choc majeur selon le FMI, l’AIE et la Banque mondiale

Une déclaration conjointe publiée le 13 avril 2026 par l’Agence internationale de l’énergie (AIE), le Fonds monétaire international (FMI) et le Groupe de la Banque mondiale met en avant un choc «considérable, mondial et fortement asymétrique». Les économies importatrices d’énergie figurent parmi les plus exposées, en raison de la transmission rapide des hausses de prix du pétrole, du gaz et des engrais à l’ensemble de l’activité.

Cette lecture rejoint les analyses récentes des institutions marocaines. Bank Al-Maghrib souligne, dans son communiqué de politique monétaire du 25 mars 2026, que «les incertitudes liées au contexte international volatil, notamment sur les marchés énergétiques, restent élevées», appelant à une vigilance accrue sur les équilibres externes et inflationnistes.

La hausse des prix énergétiques constitue le principal canal de diffusion du choc. Les institutions internationales insistent sur ses effets indirects, notamment via les coûts agricoles et alimentaires. Cette dynamique affecte particulièrement les pays africains dépendants des importations d’hydrocarbures et d’intrants agricoles.

Le cas marocain illustre ce mécanisme. L’Office des Changes indique, dans sa note mensuelle de février 2026, que la facture énergétique demeure un poste structurant des importations, exposant directement la balance commerciale aux fluctuations des cours internationaux. La dépendance énergétique du pays, supérieure à 85% selon les données structurelles du ministère de la Transition énergétique, amplifie la sensibilité aux chocs externes.

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Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient affectent également les routes maritimes stratégiques, notamment le détroit d’Ormuz. Les trois institutions évoquent des perturbations durables susceptibles de prolonger les tensions sur les prix.

Cette dimension logistique n’est pas neutre pour le Maroc. Le ministère de l’Économie et des finances rappelle, dans sa note de conjoncture publiée en mars 2026, que «les conditions d’approvisionnement international et les coûts du transport constituent des déterminants majeurs de l’évolution des prix intérieurs». La transmission ne se limite donc pas aux matières premières, mais s’étend aux chaînes d’approvisionnement.

Réponse coordonnée et marges d’action nationales

Face à ces risques, l’AIE, le FMI et la Banque mondiale ont mis en place un groupe de coordination début avril 2026 afin d’identifier les pays les plus exposés et de mobiliser des instruments financiers.

En parallèle, les autorités du Royaume mettent en avant des leviers d’ajustement internes. Bank Al-Maghrib indique que la politique monétaire continue de viser la stabilité des prix, tout en surveillant les effets de second tour liés aux coûts énergétiques. Le gouvernement, de son côté, a déjà activé par le passé des mécanismes de soutien ciblés pour amortir les hausses, notamment sur certains produits stratégiques.

L’analyse conjointe des institutions internationales souligne que l’Afrique concentre une part importante des vulnérabilités, en raison de la forte dépendance aux importations énergétiques et agricoles. La transmission des hausses de prix vers les produits alimentaires accentue les déséquilibres macroéconomiques et les pressions sociales dans plusieurs pays du continent.

Cette lecture trouve un écho dans les orientations des autorités du Royaume. Intervenant devant la Chambre des représentants le 13 avril 2026, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, a souligné que l’impact du choc actuel «dépasse celui des précédentes crises énergétiques», en référence notamment aux épisodes de 1973, 1979 et 2002 selon l’Agence internationale de l’énergie. Face à cette situation, le Maroc a activé des mesures anticipatives visant à amortir les effets sur l’économie nationale, avec une enveloppe globale de 1,6 milliard de dirhams consacrée au soutien du pouvoir d’achat. Le dispositif inclut notamment une subvention du gaz butane à hauteur de 600 millions de dirhams, portant le soutien à 78 dirhams pour une bonbonne de 12 kg, contre 30 dirhams auparavant.

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Les trois institutions internationales indiquent poursuivre un suivi étroit de la situation, avec pour objectif de «jeter les bases d’une reprise résiliente», selon la déclaration conjointe du 13 avril 2026. L’évolution des marchés énergétiques demeure déterminante pour l’orientation des politiques économiques à court terme.

En parallèle, les autorités marocaines mettent en avant des mécanismes de stabilisation visant à contenir la transmission des chocs. La ministre Leila Benali a précisé qu’un montant de 400 millions de dirhams par mois est mobilisé pour maintenir les tarifs de l’électricité malgré la hausse des coûts de production. Un soutien de 648 millions de dirhams est également déployé en faveur des professionnels du transport, avec une aide de 3 dirhams par litre.

Sur le plan de la sécurité énergétique, les niveaux de stocks atteignent 47 jours de consommation pour le gasoil et plus de 49 jours pour l’essence, traduisant une capacité d’absorption à court terme. La diversification du mix énergétique et la gestion des réserves apparaissent ainsi comme des leviers centraux pour atténuer l’exposition du pays aux chocs internationaux.