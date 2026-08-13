Economie

Emirates va doubler sa capacité de vols vers Casablanca en février 2027

Dans le duel qui a opposé les deux grands de l'aviation mondiale, le français Airbus n'a pas lésiné sur les moyens et a sorti son dernier bijou, le A380, qui a d'ailleurs séduit la compagnie émiratie Emirates. Celle-ci lui a commandé 90 appareils dont 38 sont en ligne

Un Airbus A380 d'Emirates. (Photo d'illustration). DR

D’un à deux vols quotidiens vers le Maroc: c’est la nouvelle programmation d’Emirates pour février 2027. Selon le site spécialisé Aeroroutes, un Boeing 777-200LR viendra épauler l’actuel Airbus A380 sur l’axe Dubaï-Casablanca.

Par La Rédaction
Le 13/08/2026 à 10h18

Emirates prépare un renforcement de sa desserte marocaine. La compagnie aérienne basée à Dubaï prévoit de faire passer sa liaison vers Casablanca d’un à deux vols quotidiens à compter du 1er février 2027, selon le site spécialisé Aeroroutes.

Le vol quotidien actuel, opéré en Airbus A380, sera maintenu. Emirates y ajoutera une seconde rotation quotidienne assurée en Boeing 777-200LR, sous les numéros de vol EK753 et EK754.

Ce renforcement s’inscrit dans un mouvement plus large vers le continent africain. Emirates prévoit également l’ouverture d’une nouvelle liaison directe vers Kinshasa à la même période, signe de l’intérêt croissant de la compagnie pour le marché africain.

Selon Aeroroutes, ces nouveaux horaires ne sont pas encore ouverts à la réservation. Cette programmation reste ainsi préliminaire et pourrait encore évoluer d’ici la mise en service prévue.

Extrait de la programmation des vols Casablanca-Dubaï, confirmant l’entrée en service du vol EK754 à partir du 1er février 2027

Par La Rédaction
Le 13/08/2026 à 10h18
#Emirates#Vols

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