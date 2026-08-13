Emirates va doubler sa capacité de vols vers Casablanca en février 2027

Emirates prépare un renforcement de sa desserte marocaine. La compagnie aérienne basée à Dubaï prévoit de faire passer sa liaison vers Casablanca d’un à deux vols quotidiens à compter du 1er février 2027, selon le site spécialisé Aeroroutes.

Le vol quotidien actuel, opéré en Airbus A380, sera maintenu. Emirates y ajoutera une seconde rotation quotidienne assurée en Boeing 777-200LR, sous les numéros de vol EK753 et EK754.

Ce renforcement s’inscrit dans un mouvement plus large vers le continent africain. Emirates prévoit également l’ouverture d’une nouvelle liaison directe vers Kinshasa à la même période, signe de l’intérêt croissant de la compagnie pour le marché africain.

Selon Aeroroutes, ces nouveaux horaires ne sont pas encore ouverts à la réservation. Cette programmation reste ainsi préliminaire et pourrait encore évoluer d’ici la mise en service prévue.

Extrait de la programmation des vols Casablanca-Dubaï, confirmant l’entrée en service du vol EK754 à partir du 1er février 2027