Économie solidaire. Le Maroc met les coopératives au cœur de son modèle de développement

Sous le thème «Et maintenant, le tour est aux coopératives», l’Exécutif s’est penché sur l’économie sociale et solidaire à l’occasion de la célébration, mercredi à Rabat, de l’Année internationale des coopératives, avec un accent particulier mis sur les coopératives de l’artisanat.

Placée sous la présidence conjointe du secrétariat d’État chargé de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire et de l’Office du développement de la coopération (ODCO), cette journée a symbolisé, selon un communiqué officiel, l’aboutissement d’une année de mobilisation mondiale autour du modèle coopératif. Un modèle que les Nations unies ont élevé au rang de levier stratégique pour un développement inclusif et durable.

La rencontre a surtout consacré une dynamique de synergie renforcée entre institutions, territoires et coopératives, marquant le passage d’une impulsion institutionnelle à une action collective ancrée dans le réel. Désormais, a-t-on souligné, les coopératives sont en première ligne, transformant cette convergence d’acteurs en réalisations concrètes, en opportunités économiques et en emplois durables.

Dans son allocution, Lahcen Es-saady, secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, a estimé que «l’Année internationale des coopératives a permis de traduire une vision nationale en réalisations concrètes sur le terrain».

«Aujourd’hui, les coopératives ne sont plus seulement reconnues: elles sont pleinement engagées dans la dynamique de développement du Royaume, en tant qu’acteurs économiques, sociaux et territoriaux à part entière», a-t-il affirmé.

Il a également rappelé que l’action publique continuera de placer les coopératives au cœur des politiques de l’économie sociale et solidaire, dans une logique d’inclusion, d’innovation et de création de valeur partagée.

La journée a par ailleurs été marquée par le lancement officiel de l’écosystème digital coopératif intégré, développé par l’ODCO. Structuré autour de trois plateformes complémentaires, cet écosystème vise à accompagner les coopératives tout au long de leur parcours, depuis la montée en compétences et la structuration des projets jusqu’à l’accès au marché, dans une logique de continuité et de synergie des interventions.

Un outil nécessaire d’inclusion sociale

À cette occasion, Aïcha Errifaai, directrice générale de l’ODCO, a souligné que «cet écosystème digital traduit la volonté de passer d’un accompagnement fragmenté à un parcours structuré et continu, offrant aux coopératives les outils nécessaires pour renforcer leurs compétences, concrétiser leurs projets et accéder durablement aux marchés, dans une logique d’impact mesurable et de performance collective».

Le Maroc compte aujourd’hui plus de 63.545 coopératives (chiffres début 2026), un secteur en forte croissance avec près de 23.000 nouvelles structures créées depuis 2021. Ces coopératives regroupent plus de 787.000 membres, dont près d’un tiers de femmes, et contribuent à hauteur de 3% du PIB national. Elles jouent un rôle clé dans l’économie sociale et solidaire, notamment dans l’agriculture et l’artisanat.

Longtemps cantonnées aux marges de l’économie formelle, les coopératives s’imposent désormais comme un pilier assumé du développement territorial. Reste à transformer l’élan institutionnel en résultats durables, capables de résister à l’épreuve du marché et du temps.