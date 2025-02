Economie sociale et solidaire: le Maroc lance l’Année internationale des coopératives

Le secrétaire d'État chargé de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Lahcen Saadi.

Le 19 juin 2024, l’Assemblée générale des Nations unies adoptait la résolution proclamant 2025 Année internationale des coopératives, sous le slogan «Les coopératives construisent un monde meilleur». Jeudi 27 février, le Maroc a marqué le début de cette année par un événement à Salé, réaffirmant l’importance de ce secteur pour son économie sociale et solidaire.

Sous le thème «Les coopératives construisent un monde meilleur pour tous», la cérémonie de lancement a été présidée par le secrétaire d’État chargé de l’Artisanat, Lahcen Essadi. L’événement a rassemblé de nombreux représentants de coopératives nationales, ainsi que Aïcha Errifaai, directrice générale de l’Office du développement de la coopération (ODCO).

Selon le secrétaire d’État, le Maroc peut s’enorgueillir d’un secteur coopératif ancien, solide et efficace, fort de 60 939 coopératives et de plus de 764 000 membres actifs. Il a également souligné que le Maroc se positionne comme une référence régionale en matière de coopération et d’inclusion économique.

Dans ce secteur, les femmes représentent à elles seules 34% des coopérants, a rappelé le responsable gouvernemental. Ce tissu englobe désormais les énergies renouvelables, la pêche maritime nonobstant l’agriculture, l’artisanat et la formation.

Aïcha Errifaai a souligné que les initiatives majeures pour 2025 incluent des séminaires et formations à l’échelle nationale, ainsi que la création de plateformes d’échanges internationaux, dans le but de promouvoir l’expertise marocaine.

Malgré son dynamisme, le secteur coopératif marocain fait face à des obstacles tels que l’accès difficile au financement et les problèmes de commercialisation. Pour y remédier, Lahcen Essaidi a annoncé la présentation prochaine d’un projet de loi-cadre sur l’économie sociale et solidaire au Parlement.