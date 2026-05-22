Éco-cité Zenata: première édition réussie pour «Moverz Cycling»

Les participants à la première édition de Moverz Cycling , le 16 mai 2026, au Parc Central de l'Eco-cité Zenata, à Casablanca.

La Société d’Aménagement Zenata (SAZ), filiale du groupe Caisse de Dépôt et de Gestion, a organisé, vendredi 16 mai 2026, la première édition de «Moverz Cycling» au Parc Central de l’Éco-cité Zenata. Cet événement sportif, consacré au cycling, s’est déroulé dans une atmosphère festive et conviviale, attirant de nombreux participants.

Cette première édition a été marquée par l’organisation de deux sessions de cycling ayant connu une forte mobilisation du public. La participation enregistrée témoigne de l’intérêt croissant suscité par les activités sportives développées au sein de l’Éco-cité Zenata, mais également de l’adhésion à la dynamique portée par la communauté «MOVERZ».

L’événement s’inscrit dans le cadre de la programmation sportive déployée sous la marque ombrelle «MOVERZ», signature événementielle de l’Éco-cité Zenata dédiée aux activités sportives, au bien-être et à l’animation des espaces de vie de la ville. À travers cette initiative, les organisateurs entendent promouvoir le sport, le bien-être et le vivre-ensemble au sein de cette ville nouvelle tournée vers le développement durable.

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Avec cette première édition de «Moverz Cycling», l’Éco-cité Zenata poursuit ainsi son engagement en faveur d’une ville durable centrée sur la qualité de vie. La démarche cherche notamment à encourager les activités physiques, renforcer les liens sociaux et contribuer à l’épanouissement de la communauté au sein des différents espaces de vie de la ville.