À l’Éco-cité Zenata, la première Moverz Cup U14 met à l’honneur le football des jeunes

La Société d’aménagement Zenata (SAZ), filiale du Groupe Caisse de dépôt et de gestion (CDG), a organisé, au sein des terrains sportifs du Parc central de l’Éco-cité Zenata, la première édition de Moverz Zenata Cup U14, un mini-championnat de football réunissant huit équipes masculines et quatre équipes féminines, représentant des clubs de la ligue, des associations sportives et des écoles de football de la région de Casablanca.

Cet évènement s’est clôturé par une cérémonie de remise des prix, marquée par la présence de Abdelkrim Merry, figure emblématique du football national, venu partager son expérience et encourager les jeunes participants.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la programmation des événements sportifs portés par la marque ombrelle Moverz, développée par l’Éco-cité Zenata comme signature évènementielle distinctive de ses initiatives sportives. Elle traduit ainsi la volonté de l’Éco-cité Zenata de promouvoir le bien-être, la pratique sportive pour une meilleure qualité de vie conformément à ses engagements de développement durable.

La compétition a été supervisée par 4 arbitres officiels de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), garantissant un déroulement de la compétition en conformité avec les règlements officiels en vigueur.

Dans cette dynamique, la participation des jeunes issus du quartier de réinstallation Jnane Zenata et du quartier de la Ferme, premier quartier résidentiel de l’Éco-cité Zenata, a renforcé la dimension inclusive et sociale de cet événement.