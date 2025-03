Du concret pour l’autoroute continentale Rabat-Casablanca

Le Maroc poursuit sa stratégie ambitieuse visant à devenir un leader dans le domaine des infrastructures autoroutières en Afrique. En témoigne le récent protocole d’accord signé entre l’État marocain et la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM), portant sur un programme d’investissement d’envergure. Ce programme, écrit le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 25 mars, s’étendra de 2025 à 2032 et prévoit un budget global de 12,5 milliards de dirhams, une enveloppe destinée à financer la réalisation de projets autoroutiers stratégiques à travers le pays.

L’objectif principal de ces projets est d’améliorer l’accessibilité, de fluidifier le trafic et de renforcer la connectivité des différentes régions du Maroc, lit-on. Ces initiatives devraient non seulement répondre aux besoins croissants en matière de transport, mais aussi contribuer à l’intégration économique du pays, en facilitant la circulation des biens et des personnes entre les grandes villes et les zones plus reculées.

Par la même occasion, un protocole de financement a été signé pour l’expropriation du foncier nécessaire à la création de l’autoroute continentale reliant Rabat à Casablanca. Ce projet, qui s’inscrit dans une volonté d’améliorer les infrastructures autoroutières reliant ces deux grandes villes économiques, s’étendra sur une distance de 60 km. Le budget prévisionnel pour cette autoroute est de 6,5 milliards de dirhams, dont une partie sera consacrée à l’expropriation des terrains, pour un montant total de 1,2 milliard de dirhams.

Rappelons que l’appel d’offres concernant la réalisation de l’autoroute continentale reliant Rabat à Casablanca avait été annulé en raison du non-respect de la préférence nationale. Ce marché a été relancé avec un mode de financement révisé et une attention particulière portée à l’application de cette préférence nationale. Celle-ci n’avait pas été appliquée dans l’appel d’offres initial, le bailleur de fonds ne l’autorisant pas. Cela a conduit à une domination des entreprises étrangères dans les résultats. Ce marché, divisé en six sections, avait pourtant attiré de nombreuses entreprises marocaines et internationales, notamment chinoises, espagnoles, turques et égyptiennes.

Ce projet s’inscrit dans le dossier conjoint du Maroc, de l’Espagne et du Portugal pour l’organisation du Mondial 2030. Cette autoroute reliera directement la voie de contournement de Rabat, à partir de l’échangeur de Tamesna, à la nouvelle rocade sud de Casablanca (Tit Mellil). Le tracé passera notamment près de l’aéroport de Benslimane et du futur grand stade de Casablanca. Le projet nécessitera la construction de grands ouvrages d’art, notamment pour traverser sept oueds, dont ceux de Cherrat, Nfifikh et El Maleh.