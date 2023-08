DGI: hausse de 16% des recettes fiscales en 2022

Les objectifs de la Loi de finances 2022 ont atteint un taux de réalisation de 109%, indique la DGI, qui vient de rendre public son rapport d’activité au titre de l’année dernière.

Les recettes nettes en 2022 au titre de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la TVA et les droits d’enregistrement et de timbre sont respectivement de l’ordre de 65,66 milliards de dirhams, 50,84 milliards de dirhams, 29,1 milliards de dirhams et 22,06 milliards de dirhams, fait savoir le rapport, ajoutant que leurs parts respectives se sont établies à 37%, 29%, 16% et 12%.

En évolution annuelle, les recettes nettes au titre de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu et les droits d’enregistrement et de timbre se sont appréciées respectivement de l’ordre de 39%, 7% et 12%, tandis que celles relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ont régressé de 10%.

La DGI a ainsi précisé que les objectifs fixés par la Loi de finances 2022 au titre de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d’enregistrement et de timbre ont été réalisés respectivement à hauteur de 120%, 111%, 83% et 120%.

De leur côté, les recettes fiscales brutes globales se sont élevées au titre de l’année 2022 à 195,80 milliards de dirhams, en hausse de 17% par rapport à 2021, correspondant à un taux de réalisation de 112% de l’objectif de la Loi de finances 2022.

Les recettes fiscales brutes générées par l’impôt sur les sociétés arrivent en tête avec 66,221 milliards de dirhams, soit 33,8% de la recette globale et en évolution de 39,3% par rapport à 2021.

L’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d’enregistrement et de timbre ont généré des recettes respectives de l’ordre de 51,14 milliards de dirhams, 45,8 milliards de dirhams et 22,06 milliards de dirhams, ajoute la même source, notant que ceux-ci affichent des évolutions annuelles de 7%, 2% et 12% respectivement.

Le rapport souligne par ailleurs que les objectifs arrêtés par la Loi de finances 2022 au titre de la recette brute de l’impôt sur les sociétés, l’impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d’enregistrement et de timbres ont été atteints.

Et de souligner que le bilan au titre de l’année 2022 en matière de remboursements, dégrèvements et restitutions liquidés s’élève à 17,7 milliards de dirhams, soit 31% de plus qu’en 2021, avec un taux de réalisation de l’objectif arrêté par la Loi de finances de l’ordre de 161%.