Développement durable: le Maroc et le Sénégal signent un mémorandum d’entente

Le ministre sénégalais de l’Environnement et de la transition écologique, Daouda Ngom, et la ministre la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, lors de la signature du mémorandum d'entente entre le Maroc et le Sénégal, le 23 septembre 2024 à Rabat.

Paraphé par la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali, et le ministre sénégalais de l’Environnement et de la transition écologique, Daouda Ngom, ce mémorandum d’entente porte essentiellement sur l’échange d’expériences et de savoirs, l’assistance technique ainsi que le développement de projets conjoints dans le domaine du développement durable.

Renforcement de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et la République du Sénégal 🇲🇦🇸🇳 pic.twitter.com/DO4opAwuQG — MTEDD وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة (@MTEDDMAROC) September 23, 2024

Inscrit dans le cadre de la coordination continue entre le Maroc et le Sénégal, il permettra de donner une nouvelle impulsion aux projets stratégiques de coopération dans les domaines de l’environnement et de la transition écologique.

A cette occasion, Leila Benali a indiqué, dans une déclaration à la presse, que ce partenariat incarne les relations solides unissant les deux pays frères, le Maroc et le Sénégal, ajoutant que le mémorandum porte notamment sur la gouvernance environnementale et l’économie circulaire.

Lire aussi : Maroc-Sénégal: signature de deux conventions pour le développement de la coopération dans le domaine du transport

Il s’agit, selon la ministre, d’une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les deux pays, déjà liés par plusieurs conventions de partenariat, contribuant à élargir ce partenariat aux domaines stratégiques du développement durable et de la transition énergétique.

Un plan d’action conjoint pour concrétiser le mémorandum

Pour sa part, Daouda Ngom a mis en avant les relations fraternelles et séculaires unissant le Maroc et le Sénégal, notant que l’accord signé permettra aux deux parties de travailler sur la gouvernance environnementale, la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité.

Il a également fait savoir qu’un plan d’action conjoint découlera de ce mémorandum pour la réalisation de tous les points de l’accord, notant que les deux pays continuerons à travailler ensemble pour une coopération dans le cadre des négociations sur l’environnement à l’échelle internationale.

Par ailleurs, le ministre sénégalais et la délégation de haut niveau l’accompagnant se rendront sur le site de la station de réutilisation des eaux usées «REUSE» à Salé et au parc éolien de Koudia El Beida à Tanger, afin de s’enquérir des réalisations du Maroc en matière de protection de l’environnement, de développement durable et d’énergies renouvelables.