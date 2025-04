Découverte d’un gisement d’étain de 39 millions de tonnes à Meknès

Une découverte majeure a été faite dans la région de Meknès, avec la mise à jour d’un gisement de plus de 39 millions de tonnes d’étain. Ce gisement, désormais au cœur de l’attention, place le projet Achmach sous les projecteurs, révèle le quotidien L’Economiste dans son édition du vendredi 4 avril. Selon les experts, ce site, jusqu’alors insoupçonné, est en train de devenir l’une des principales sources mondiales d’étain.

L’étain est un métal couramment utilisé dans de nombreuses industries, en particulier pour sa conductivité électrique. Il est principalement extrait pour fabriquer des soudures dans les composants électroniques. L’étain joue également un rôle clé dans l’industrie des emballages alimentaires, notamment pour les boîtes de conserves et les capsules, en protégeant l’acier contre la corrosion et en améliorant la conservation des produits alimentaires. Il est aussi utilisé dans la fabrication de certains alliages, comme le bronze, et dans la production de verre.

L’exploitation du site Achmach est assurée par l’entreprise australienne Atlantic Tin, précise le quotidien. Grâce à des méthodes d’exploration avancées, cette entreprise a révisé à la hausse ses estimations sur le potentiel du site. Elle a ainsi étendu ses zones de forage, notamment dans les régions de Sidi Addi, où 18 nouveaux forages diamantés ont permis de découvrir des ressources supplémentaires. Ces découvertes renforcent les perspectives du projet. Selon Atlantic Tin, l’efficacité de l’exploration, en plus de la découverte de ressources, est un facteur déterminant pour le succès de projets miniers comme celui-ci. L’entreprise privilégie une exploitation souterraine et utilise des techniques comme le foudroyage mécanisé, permettant un effondrement contrôlé de la roche et une extraction plus efficace du minerai.

«Cette augmentation des ressources renforce la base de notre étude de faisabilité combinée pour les sites d’Achmach et de Samine. Une nouvelle estimation des réserves de minerai sera publiée une fois les études techniques avancées. Avec cette révision, Achmach se positionne parmi les plus grands gisements d’étain inexploités à l’échelle mondiale», a déclaré Simon Milroy, PDG d’Atlantic Tin Ltd. Fort de ces avancées, le projet Achmach devient un acteur clé dans la chaîne d’approvisionnement mondiale en étain, un métal stratégique pour les industries électroniques et de haute technologie, qui connaissent une demande croissante.

L’étain, explique L’Economiste, est l’un des métaux non ferreux les plus coûteux. Une découverte de cette ampleur pourrait considérablement renforcer la place du pays sur le marché mondial des ressources critiques. Le contexte actuel du marché des matières premières, marqué par une demande en forte hausse en étain, est stimulé par les progrès technologiques et la croissance continue des secteurs des appareils électroniques, de l’automobile et des technologies embarquées.

Cela crée de nombreuses opportunités d’exportation et de diversification économique à moyen et long terme. Toutefois, il ne suffit pas de découvrir des gisements importants. Il est également nécessaire d’attirer des investissements et des expertises pour transformer ces ressources en produits à forte valeur ajoutée. Cela nécessite des politiques publiques audacieuses, avec des investissements dans la recherche, l’innovation, la technologie et la formation des ressources humaines.