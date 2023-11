De nouvelles licences d’exploration minière pour Aya Gold & Silver

Aya Gold & Silver poursuit son programme au Maroc. La compagnie minière vient d’annoncer l’obtention de deux permis miniers totalisant 15,8 km² au Nord-Est et au Sud-Ouest de sa mine de Boumadine, située dans les montagnes de l’Anti-Atlas. Elle révèle également qu’elle a décroché un permis minier et un permis d’exploration pour une superficie totale de 20 km² à l’ouest de Boumadine, indique le quotidien Le Matin du Sahara et du Maghreb dans son édition du mercredi 22 novembre.

«L’acquisition de nouveaux permis est au cœur de notre stratégie de consolidation de notre position foncière, et les quatre permis offrent un potentiel de croissance supplémentaire à proximité du corridor principal de Boumadine», a déclaré Benoit La Salle, PDG d’Aya, cité par le quotidien. Et d’ajouter, «les résultats de forage à haute teneur d’aujourd’hui, notamment BOU-DD23-180 et BOU-DD23-184, confirment à la fois la continuité du corridor principal et son potentiel depuis la surface et sur une très vaste zone. Suite aux résultats positifs des tests métallurgiques, notre équipe se concentre désormais sur l’achèvement des 20% restants du programme de forage élargi et sur la livraison de l’estimation des ressources de Boumadine pour le premier trimestre 2024».

En attendant les résultats définitifs de cette mine, il est utile de rappeler qu’à ce jour, 159 sondages au diamant, pour un total de 61.312 m ont été complétés à Boumadine cette année. Des forages intercalaires et d’exploration ont été menés latéralement le long du corridor principal (zones sud, centrale et nord).

Les résultats reçus depuis septembre 2023 confirment la haute teneur des sections Nord et centrale du corridor principal. La minéralisation principale est généralement constituée de lentilles/veines de sulfures massifs d’une largeur de 1 à 4 m (atteignant localement plus de 10 m), avec un pendage prononcé vers l’est (> 70°). Les veines de sulfures massifs (>80 %) sont principalement composées de pyrite, avec des proportions variables de sphalérite, de galène et de chalcopyrite.