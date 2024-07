De nouvelles ambitions pour Stellantis au Maroc: devenir leader du marché

Stellantis a officiellement annoncé son acquisition, en deux étapes, de Sopriam, filiale du groupe Al Mada, avec une prise de contrôle majoritaire immédiate et le rachat de 100% des actions au début de 2025.

Le groupe automobile assurera désormais l’importation et la distribution au Maroc de ses marques Peugeot, Citroën et DS Automobiles, comme des autres marques du Groupe (Fiat, Abarth, Jeep, Alfa Roméo), via son propre réseau de distribution.

Cette montée dans le capital ouvre un nouveau chapitre dans la consolidation des activités de Stellantis au Maroc, inaugurées en 2015 après la conclusion d’un partenariat stratégique avec le gouvernement marocain, indique Les Inspirations Éco de ce mercredi 24 juillet.

Cette présence se caractérise aussi par la croissance soutenue de l’usine Stellantis à Kénitra, qui verra sa capacité de production doubler à l’horizon 2027, pour atteindre 400.000 véhicules.

Pour remplir ses objectifs commerciaux, l’ambition de Stellantis de devenir «Market Leader» avec plus de 22% de parts de marché d’ici 2030, en phase avec ses objectifs stratégiques, consistera en une intégration verticale d’envergure de ses activités d’importation et de distribution.

Autre pari engagé: proposer une expérience client unifiée dans l’ensemble du Maroc, tout en donnant accès à une gamme élargie de véhicules et de marques.

Stellantis emploie aujourd’hui au Maroc un total de 5.192 salariés, dont 3.852 ouvriers à l’usine de Kénitra et 922 ingénieurs à l’Africa Technical Center de Casablanca, et produit en moyenne 200.000 véhicules par an (Peugeot 208, Citroën Ami, Opel Rocks-e, Fiat Topolino). En ce qui concerne la distribution, le réseau compte actuellement 59 points de vente.

À l’issue du conseil d’administration tenu ce mardi 23 juillet, Samir Cherfan a été nommé président du conseil d’administration de Sopriam. Yves Peyrot des Gachons a quant à lui été désigné directeur général de Sopriam.