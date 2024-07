Augmentation de capital, rachat de Sopriam: Stellantis à l’heure des grandes annonces au Maroc

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a validé mardi le prospectus préliminaire concernant l’augmentation de capital de la société Stellantis, réservée aux salariés du groupe.

Cette augmentation, précise le magazine Challenge, se fera par l’émission d’un maximum de 14.000.000 d’actions. Le prix de la souscription sera fixé le 9 septembre 2024. Au Maroc, l’opération concerne les employés de Fiat Chrysler Automobiles Morocco, Peugeot Citroen DS Maroc, Italcar, Peugeot Citroen Automobiles Maroc et PSA Services Maroc.

«Le prospectus inclut également les informations clés des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) International Stellantis et Shares to win Relais 2024, agréés par l’Autorité des marchés financiers (AMF) en France, ainsi que le rapport d’activité 2023 de Stellantis N.V. et le règlement du plan international d’épargne salariale (PIES) du groupe Stellantis», lit-on.

Par ailleurs, Stellantis Europe S.p.A. entend prendre le contrôle exclusif de la société Sopriam S.A, distributeur des marques Peugeot, Citroën et DS, et de sa filiale «Société Générale d’Automobiles SARL». Tel est le projet de concentration économique qui a été notifié récemment au Conseil de la Concurrence, rapporte Challenge.

Rappelons que «Stellantis Europe S.p.A.» une société de droit italien, est une filiale du groupe Stellantis dont la maison mère est Stellantis N.V., société de droit hollandais. Aussi, le groupe Stellantis est un conglomérat automobile résultant de la fusion entre Fiat Chrysler Automobiles (FCA) et le Groupe PSA. A ce jour, ce géant automobile dispose de 14 marques, dont cinq issues de PSA (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot et Vauxhall) et neuf de l’Italo-Américain FCA (Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et RAM).

Sopriam S.A. est une société anonyme de droit marocain, détenue par Al Mada. Elle est spécialisée dans le secteur de la distribution automobile et des pièces de rechange.