Balance commerciale: la percée salutaire de l’automobile et de l’aéronautique

Dans son dernier rapport sur les échanges extérieurs, l’Office des changes indique que les exportations marocaines enregistrent une hausse de 4,4 % en un an. Celles-ci sont passées de 183,7 milliards de dirhams en mai 2023 à 191,7 milliards de dirhams (environ 17,9 milliards d’euros) en mai 2024. «Elle est portée notamment par les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique qui enregistrent la plus forte croissance sur un an tous secteurs confondus», indique le magazine Jeune Afrique

«Les exportations automobiles augmentent de 12 % en un an, passant de 60,2 à 67,5 milliards de dirhams, avec une hausse notable pour les ventes des segments de l’intérieur des véhicules et des sièges ainsi que des segments de la construction et du câblage», lit-on.

Ces performances positives reflètent les efforts du gouvernement qui cherche à renforcer la compétitivité et l’attractivité de l’industrie automobile nationale, notamment en facilitant l’implantation de groupes étrangers tels que Renault et Stellantis. Implantés au Maroc depuis respectivement 2012 et 2016, les deux groupes enregistrent une hausse des ventes sur le segment de la construction de leurs usines marocaines. Plus de 90 % de la production marocaine du premier était exportée en 2023, principalement vers l’Europe et 95 % de la production de Stellantis quittait elle aussi le territoire marocain.

«Si l’automobile demeure le premier secteur exportateur du pays, c’est le secteur de l’aéronautique qui a démontré le plus de dynamisme sur la période. La valeur des exportations du secteur s’est établie à 10,7 milliards de dirhams pour les cinq premiers mois de 2024, en croissance de 17,6 % comparativement à la même période en 2023, grâce, entre autres, à l’accroissement des ventes du segment de l’assemblage», lit-on encore.

Cette hausse des exportations devrait se poursuivre dans les prochaines années avec notamment l’arrivée du suédois Trelleborg à Midparc dans la zone des industries aéronautiques proche de Casablanca. En mai dernier, l’équipementier suédois a annoncé y installer sa nouvelle unité de fabrication de systèmes d’étanchéité pour le secteur aéronautique, prévue pour être opérationnelle fin 2025.

Par ailleurs, Airbus a annoncé le 1er juillet racheter les activités de Spirit AeroSystems liées au constructeur aéronautique européen, dont certaines sont situées à Casablanca. Et a conclu un accord contraignant avec le fournisseur américain d’aérostructures pour reprendre le contrôle, entre autres, sur de la production des ailes et du fuselage central de l’A220 basée à Casablanca et à Belfast (Irlande du Nord). Le géant de l’aviation était déjà présent au Maroc avec sa filiale Airbus Atlantic Maroc Composites (autrefois Aerolia), spécialisée dans la fabrication de pièces composites pour les A320 et l’assemblage de sous-ensembles métalliques complexes.