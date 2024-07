Automobile: le Maroc surclasse l’Afrique du Sud et se hisse sur le toit de l’Afrique

C’est une première dans l’histoire de la construction automobile en Afrique. Le Maroc devient le numéro Un de la production de véhicules dans le continent, indique L’Économiste de ce mercredi 24 juillet, soulignant qu’avec ses usines de Renault-Dacia à Casablanca et Tanger, ou encore Stellantis à Kénitra (Peugeot, Citroën, Fiat Opel, etc.), la plateforme Maroc est devenu la plus grande base de production de voitures en 2024, loin devant l’Afrique du Sud.

«Pretoria a été pendant plusieurs décennies le numéro Un incontesté de la fabrication de véhicules à l’échelle du continent», et c’est désormais de l’histoire ancienne, écrit le quotidien.

Selon les analystes de Fitch Solutions, la production de voitures au Maroc (en ce qui concerne les véhicules de tourisme et les utilitaires légers) devrait atteindre un peu moins de 614.000 unités en 2024, alors que la production de véhicules d’Afrique du Sud (véhicules de tourisme et utilitaires) devrait baisser, pour s’établir à 591.000 unités.

Cette tendance est alimentée par deux facteurs: les «mauvaises performances logistiques et une augmentation des importations de véhicules en Afrique du Sud en 2024», indique L’Économiste, ainsi que les investissements continus dans l’industrie automobile marocaine, qui soutiendront la croissance de sa production locale, en particulier en ce qui concerne les projets de véhicules électriques (VE).

En 2023, le constructeur Renault a produit près de 382.661 véhicules dans ses deux sites de Casablanca et Tanger, rappelle le quotidien.

L’objectif est de monter à 500.000 unités, dès 2025. Quant à Stellantis Maroc, qui produit 200.000 voitures par an, son objectif est de monter à 450.000 véhicules par an.

Au total, la plateforme Maroc a pu produire plus de 582.000 voitures en 2023, sachant que la capacité globale installée est de 1 million de véhicules.

«La production connaîtra une croissance moyenne de 6,8% en glissement annuel sur la période de prévision à horizon 2033 pour atteindre un volume annuel de 1,09 million d’unités», prévoient les analystes de Fitch Solutions.

A l’avenir, «tout porte à croire que le Maroc restera la destination d’investissement privilégiée pour l’automobile en raison de sa proximité avec l’UE, des accords commerciaux existants (ALE), des infrastructures logistiques mises en place, des incitations, du potentiel de l’électrification des process…», décrit L’Économiste.