Cybersécurité: le Maroc, troisième pays d’Afrique le plus touché par les cybermenaces en 2025

Un cadenas sur un écran, illustrant les risques de piratage informatique et les menaces en ligne. (Photo d'illustration) . DR

Le Maroc figure parmi les cibles les plus exposées aux cybermenaces sur le continent. Dans son rapport Africa’s Digital Defense Race , publié en octobre, Mastercard le place au troisième rang des pays africains en nombre d’événements cyber observés en 2025.

Sa plateforme Cyber Insights a recensé près de 7.300 événements visant des organisations marocaines, soit 10,6% du total continental. Un chiffre qui s’inscrit dans une tendance de fond: celle d’une Afrique de plus en plus numérisée, et donc davantage exposée aux cyberattaques.

Une activité soutenue tout au long de l’année

Le Royaume a enregistré en moyenne 612 événements par mois, avec un pic de 1.882 en avril. À l’échelle africaine, la plateforme en a comptabilisé 69.236 sur l’année, soit un événement toutes les huit minutes environ, sans interruption sur les douze mois.

Février a été le mois le plus calme, avec 3.601 événements, tandis que septembre a marqué le point culminant de l’année, avec près de 10.600 événements, devant avril (7.505) et août (6.611). Ce pic de septembre s’explique en grande partie par le Nigeria, qui a enregistré à lui seul 4.195 événements ce mois-là.

Le Nigeria domine le classement avec 24,4% des événements, devant l’Afrique du Sud (12,6%). Le Maroc devance l’Égypte (8,8%) et le Kenya (7,1%). Le Tchad (4%), le Ghana (3,9%), l’Algérie (3,4%), le Soudan (2,2%) et le Mali (1,9%) complètent le top 10. Le Nigeria, l’Afrique du Sud, le Maroc et le Kenya, qui comptent parmi les économies les plus numérisées du continent, concentrent à eux quatre 54,7% de l’activité observée.

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Pour Mastercard, cette répartition s’explique par le poids croissant du numérique dans les économies africaines. Plus les transactions se multiplient et les services numériques se développent, plus les opportunités pour les cybercriminels se multiplient. Les marchés les plus avancés en matière de paiements électroniques, d’infrastructures bancaires et de services publics numériques attirent ainsi autant les investisseurs que les attaquants.

Technologie, secteur public et finance: les trois secteurs les plus touchés

Les technologies (15,7%), le secteur public (14,3%) et les services financiers (14,1%) absorbent ensemble 44% des événements recensés en Afrique. Viennent ensuite les services (8,9%), les médias (8,1%), l’industrie (6%), la recherche (5,1%), les télécommunications (4,9%), l’éducation (4,1%) et l’énergie (3,8%).

Cette concentration s’explique, selon le rapport, par la nature même de ces secteurs. Ils détiennent les données les plus précieuses du continent et traitent les transactions les plus importantes. Les services et les médias, qui représentent à eux deux environ un événement sur six, reflètent pour leur part une digitalisation tournée vers le grand public, qui a progressé plus vite que les investissements de sécurité censés l’accompagner.

La part relativement faible de l’énergie dans le total ne doit toutefois pas masquer les risques liés à ce secteur stratégique. Une défaillance peut avoir des répercussions sur l’ensemble de l’économie, en raison de la dépendance des autres secteurs à son fonctionnement.

La santé et l’éducation représentent, quant à elles, plus de 7% des incidents recensés. Les cyberattaques qui les visent exposent des données sensibles, notamment celles des patients et des élèves, avec des conséquences humaines qui dépassent le seul coût financier.

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Des méthodes industrialisées

Quatre techniques dominent et représentent 57,6% des événements observés: les logiciels malveillants (17,7%), les rançongiciels (15,7%), l’ingénierie sociale par courriel (13,8%) et les opérations de reconnaissance et de préparation des attaques (10,3%). Les attaques par déni de service (3,7%), celles visant les appareils mobiles (3,4%), les applications web (4,8%) ou l’usage détourné d’outils légitimes (3,2%) restent plus marginales.

Les logiciels malveillants servent à infiltrer un système, à dérober des informations ou à en perturber le fonctionnement. Les rançongiciels bloquent l’accès à des fichiers ou à des systèmes pour exiger le paiement d’une rançon.

L’ingénierie sociale repose sur la manipulation des utilisateurs, par exemple au moyen de courriels frauduleux destinés à récupérer des identifiants ou à pousser à ouvrir des pièces jointes dangereuses. Enfin, la phase de reconnaissance consiste à rechercher des vulnérabilités, à identifier les systèmes exposés et à collecter des informations sur la cible, afin de mieux préparer l’intrusion.

Mastercard note que ces méthodes sont conçues pour être déployées à grande échelle plutôt que pour viser une cible précise. Le rapport relève aussi que le modèle du «rançongiciel en tant que service», qui regroupe logiciel malveillant, traitement des paiements et négociation avec la victime dans une sorte d’offre par abonnement, a considérablement abaissé le seuil technique d’entrée pour les attaquants.

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Une cybercriminalité qui se professionnalise

C’est l’un des constats majeurs du rapport. Plus de 60% des événements dont l’auteur a pu être identifié sont attribués à deux catégories: les pirates informatiques malveillants, ou blackhat hackers (41,5%), et les groupes criminels organisés (20%). Les acteurs politiquement motivés, que le rapport désigne comme cyber warriors, pèsent 13,9%, et ceux soutenus par des États 9,7%. Les amateurs peu expérimentés (7,3%) et les hacktivistes (5,4%) restent minoritaires, tout comme les initiés malveillants et les agents d’espionnage industriel, qui représentent chacun une part infime.

Selon Mastercard, les acteurs qui ciblent les organisations africaines ne sont plus opportunistes. Leurs attaques sont désormais ciblées, coordonnées et visent de plus en plus les systèmes critiques sur lesquels reposent les économies. Les motivations varient: gain financier, espionnage, accès à des infrastructures ou perturbation de systèmes.

Du côté des actifs visés, les systèmes d’entreprise arrivent en tête (28,1%), ce qui traduit des attaques orientées vers le contrôle opérationnel: rançongiciels, campagnes de déni de service, intrusions dans les infrastructures d’autorisation des paiements.

Viennent ensuite les informations personnelles des clients (12,7%), la propriété intellectuelle (11,9%), les informations financières des clients (11,2%) et les actifs physiques (10,8%). Les données personnelles et financières des clients totalisent à elles seules 23,9% de l’activité.

Pour Mastercard, près de la moitié de l’activité observée vise ainsi les catégories qui constituent l’«infrastructure de confiance» de l’économie numérique: les identifiants bancaires, le dossier d’identité d’un citoyen, la continuité d’une plateforme de paiement ou encore les modèles propriétaires derrière le moteur de risque d’une fintech.

Des risques qui progressent plus vite que les défenses

Entre 2016 et 2025, le nombre estimé de cyberattaques en Afrique a augmenté de 421,4%, contre 307,3% à l’échelle mondiale. Si le continent attire encore un nombre d’attaques inférieur à celui d’autres régions, puisqu’il ne représente que 2,3% du total selon le rapport, le rythme de croissance y est nettement plus élevé.

Cette évolution s’accompagne d’une transformation rapide des économies africaines. Sur la même période, le nombre d’utilisateurs de monnaie mobile a été multiplié par 5,9, celui des services bancaires numériques par 4,7 et la valeur du commerce électronique par 4,2.

Le rapport parle d’un «cycle de vulnérabilité compressé». Contrairement aux économies avancées, qui ont connu une numérisation progressive sur plusieurs décennies, de nombreux pays africains ont rapidement adopté l’internet mobile, la banque mobile, les plateformes fintech et les paiements numériques, sans que les dispositifs de sécurité aient eu le temps de suivre au même rythme. La progression des cyberattaques illustre ce décalage: pour Mastercard, l’expansion du numérique avance plus vite que le renforcement des systèmes de sécurité.

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Les perspectives renforcent ce constat. Le marché africain des paiements numériques pourrait atteindre 1.500 milliards de dollars d’ici 2030, et l’économie liée à l’intelligence artificielle 16,5 milliards de dollars à la fin de la décennie. Plus de 60% de la population du continent a moins de 25 ans, une génération pour laquelle la finance numérique est la norme.

Chaque nouveau service en ligne accroît toutefois les risques d’exposition aux cyberattaques. Les systèmes de paiement, les bases de données personnelles et les plateformes qui assurent la continuité des services peuvent être ciblés pour dérober des informations, détourner des fonds ou paralyser une activité.

Une attaque contre une plateforme de paiement peut ainsi toucher l’ensemble des entreprises qui l’utilisent, tandis qu’une fuite de données peut fragiliser la confiance des clients et générer des coûts supplémentaires liés aux enquêtes, à la remise en état et au renforcement de la sécurité.

Pour les petites et moyennes entreprises (PME), qui constituent l’essentiel du tissu économique africain, les conséquences peuvent être encore plus lourdes. Faute de moyens financiers, de personnel spécialisé et de dispositifs de sécurité comparables à ceux des grandes entreprises, elles disposent de capacités limitées pour faire face à une attaque. Dans certains cas, un incident majeur peut même compromettre la poursuite de leur activité.

Le manque de compétences, un frein à la résilience

Le rapport estime à plus de 200.000 le nombre de postes en cybersécurité non pourvus en Afrique à fin 2025. Il fait état d’un déficit de main-d’œuvre de 23% dans l’écosystème continental et indique que 36% des organisations africaines jugent leur niveau de résilience cyber insuffisant. Au-delà des outils techniques, la disponibilité des compétences constitue donc un défi à part entière.

L’intelligence artificielle complique encore la situation. Elle permet d’automatiser certaines opérations, d’adapter les messages frauduleux à leurs destinataires et de faciliter la préparation de campagnes à grande échelle.

Pour Gabriel Swanepoel, président de la division Afrique de Mastercard, l’IA a démocratisé la menace, qui peut désormais venir de n’importe qui, n’importe où. La question n’est donc plus de savoir si une perturbation surviendra, mais dans quelle mesure les organisations peuvent y résister et avec quelle rapidité elles peuvent se rétablir.

Les entreprises doivent par conséquent renforcer leurs moyens de détection, former leurs équipes et préparer des procédures de réponse et de rétablissement. La prévention ne se limite pas à l’installation de solutions informatiques. Elle passe aussi par la surveillance des systèmes, la gestion des accès, les mises à jour de sécurité, la sensibilisation des employés et la capacité à réagir rapidement lorsqu’une intrusion est détectée.

Le Maroc, une gouvernance déjà structurée

Le rapport classe le Maroc parmi les pays africains disposant d’une organisation institutionnelle déjà structurée en matière de cybersécurité. Il met en avant l’attention portée à la protection des infrastructures d’importance vitale, à la déclaration obligatoire des incidents et à l’application des règles de protection des données.

Il observe également que le profil de menace du Royaume a été façonné davantage par la géopolitique que par la criminalité financière, et que des incidents marquants ces dernières années ont visé des institutions publiques détenant des données sensibles de citoyens.

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Le rapport décrit le Maroc comme l’une des économies les plus connectées d’Afrique, avec une forte pénétration d’internet, un secteur des services financiers solide et un rôle croissant de hub technologique entre l’Afrique du Nord et l’Europe. Autant d’atouts qui, comme ailleurs sur le continent, en font aussi une cible attractive. Le volume d’événements observés ne suffit cependant pas, à lui seul, à mesurer l’efficacité des dispositifs de protection en place.

Mastercard plaide pour une réponse collective

Pour le groupe, la cybersécurité n’est pas seulement une protection contre le risque, mais aussi un levier de croissance. Les pays dotés d’infrastructures numériques résilientes seront mieux placés pour attirer les investissements, soutenir l’innovation et rassurer les entreprises et les consommateurs. Le risque est d’ailleurs déjà intégré dans les conditions de prêt et d’assurance, tandis que les clients, eux, considèrent que la sécurité va de soi à chaque paiement.

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Le rapport insiste sur la nécessité d’une coopération entre pouvoirs publics, régulateurs, banques, opérateurs télécoms et entreprises technologiques. Une grande partie des infrastructures numériques africaines est développée et exploitée par le secteur privé, qui détecte souvent les attaques en premier, parfois avec des jours ou des semaines d’avance, parce qu’il détient les données qui permettent d’identifier les schémas suspects.

L’autorité de fixer les règles et d’engager des poursuites revient en revanche aux États. Lorsque les deux avancent de concert, estime Mastercard, les résultats sont mesurables. Le partage d’informations sur les menaces devient ainsi un outil clé pour repérer les attaques et limiter leur propagation.

Dans cette logique, Mastercard a annoncé en 2026 le lancement de son Africa Cybersecurity Center of Excellence, un centre virtuel destiné au partage de renseignements sur les menaces, au suivi des risques et au renforcement des capacités de défense.

Il est conçu pour accompagner les organisations dans l’évaluation de leur niveau de résilience, avec des exercices de simulation de crise et des tables rondes réunissant les responsables de la sécurité du continent. Son déploiement débute en Afrique du Sud et au Nigeria. L’initiative s’inscrit dans plus de 12,6 milliards de dollars investis par le groupe dans la cybersécurité à l’échelle mondiale depuis 2019.

À l’heure où les paiements, les démarches administratives et le commerce en ligne reposent de plus en plus sur le numérique, la cybersécurité s’impose pour le Maroc comme pour le reste du continent comme une condition de la continuité des activités et de la confiance dans l’économie.