Société

Cybermenaces: le Maroc parmi les pays les plus visés par les hackers

Le Maroc se donne les moyens pour faire face aux cyberattaques

Selon Kaspersky Security Network, le Maroc représente 41% des menaces d’attaques informatiques en Afrique.. DR

Revue de presseSelon les données collectées par le réseau Kaspersky Security Network, le Maroc représente 41% des menaces d’attaques informatiques en Afrique. C’est dire le poids du marché marocain, ce qui exige des mécanismes de prévention et de protection sophistiqués. Une revue de presse tirée du quotidien Al Ahdath Al Maghribia.

Par La Rédaction
Le 06/10/2025 à 19h56

Le Maroc serait potentiellement ciblé par les cyberattaques dans le continent africain entre janvier et avril 2025. D’après les données rendues publiques par le réseau KSN (Kaspersky Security Network), pendant cette période, plusieurs petites et moyennes entreprises (PME) ont fait l’objet de menaces d’attaque numérique via des logiciels malveillants ou des applications potentiellement nuisibles et destructrices.

«Le Maroc a enregistré 41% de ces menaces d’attaques informatiques en Afrique, suivi de la Tunisie (24%), l’Algérie (16%), le Sénégal et le Cameroun (7%), tandis que la Côte d’Ivoire ne représente que 5 %», rapporte le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mardi 7 octobre.

Et de préciser que «les auteurs de ces manipulations numériques malveillantes et nuisibles emballent les virus sous des appellations d’applications de confiance tels que ChatGPT, Microsoft Office ou Google Drive, afin d’infiltrer discrètement les systèmes de données des PME».

L’ampleur de ces menaces détectées montre l’importance et le poids du marché marocain dans la cartographie de la cybersécurité et la nécessité d’y renforcer les mécanismes de prévention et de protection, indique la même source.

À l’instar des autres pays en Afrique et ailleurs, explique la même source, «les attaques numériques au Maroc prennent de multiples formes, notamment la formule de not-a-virus (55%), suivie des fichiers suspects ou exploits rangés sous l’étiquette Dangerous Object (14%), puis des chevaux de Troie (13%)».

À ce propos, Marc Rivero, chercheur principal au sein de l’équipe Global Research and Analysis Team (GreAT), relevant de Kaspersky, a révélé que «les petites et moyennes entreprises marocaines seraient ciblées par des menaces complexes à l’instar des grandes entreprises, mais leurs outils de protection demeurent restreints».

Autant dire que la question de sécurité et de protection des PME est devenue aujourd’hui un enjeu stratégique pour la continuité des activités économiques au Maroc. Car, leur attaque par ces moyens de manipulations numériques pourrait paralyser des secteurs entiers. Pour s’en sortir, plusieurs mesures sont recommandées par le réseau Kaspersky.

Il s’agit notamment «de mises à jour régulières, de sauvegardes fiables, d’une authentification renforcée, d’une définition des règles d’accès, des sources officielles pour les logiciels et de la sensibilisation du personnel».

Par La Rédaction
Le 06/10/2025 à 19h56

LEs contenus liés

Entreprise

Imade Elbaraka, président du Deloitte Morocco Cyber Center: les pays africains doivent collaborer pour faire face aux cybermenaces

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Les dessous des cyberattaques coordonnées contre le Maroc

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cyberattaques: le Maroc dans le top 3 des pays les plus ciblés la semaine dernière

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cyberattaques: comment le ministère de la Transition numérique entend riposter

Articles les plus lus

1
Et maintenant
2
Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics
3
Alger et le Polisario, Game over!
4
L’islamiste algérien Abdelkader Bengrina, fervent soutien de Tebboune, appelle les Marocains à l’insurrection
5
GenZ212. «Non à la fitna»: à Derb Sultan, les jeunes Casablancais rejettent les «nuisibles» et précisent leurs revendications
6
Aéronautique. Pourquoi (et comment) le Maroc occupe une place centrale pour Airbus
7
Olives: une saison exceptionnelle en vue
8
Les lacs collinaires… une expérience hydrique pionnière qui redonne vie au désert d’Es-Semara
Revues de presse

Voir plus