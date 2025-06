Cyberattaques: le Maroc dans le top 3 des pays les plus ciblés la semaine dernière

Le dernier rapport hebdomadaire (semaine du 4 au 10 juin 2025) de Hackmanac, une plateforme spécialisée dans l’analyse des menaces cybernétiques, révèle une donnée préoccupante: le Maroc figure parmi les trois pays les plus touchés au monde par les cyberattaques, avec 27 incidents signalés. Ce chiffre place le Royaume juste derrière l’Italie (44 attaques) et les États-Unis (43).

Les cyberattaques recensées s’inscrivent dans une vague mondiale qui a totalisé 218 incidents à travers 34 pays. Les secteurs gouvernementaux, militaires et des forces de l’ordre ont été les plus ciblés, concentrant à eux seuls 33,5 % des attaques.

Au Maroc, les attaques ont principalement visé les secteurs de l’énergie, des banques et de la finance, des services publics et de l’administration et des télécoms. Un nombre élevé d’attaques visant le Maroc ont été revendiquées par Keymous+, un groupe de cyberattaquants qui ciblent principalement les institutions publiques, les entreprises stratégiques et des services critiques.

La montée en puissance des cybermenaces contre le Maroc survient dans un contexte où le pays accélère sa digitalisation et se positionne comme un hub technologique régional. Ce qui montre qu’il est essentiel que les institutions publiques et les entreprises renforcent davantage leurs dispositifs de cybersécurité.