Cyberattaques: comment la tutelle entend riposter

Pris pour cible depuis avril 2025 par une série d’attaques informatiques visant ses institutions publiques, le Maroc décide de hausser le ton. Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, dirigé par Amal El Fallah Seghrouchni, vient de lancer un plan offensif pour durcir la cybersécurité de l’État. Le mot d’ordre: riposte structurée et montée en puissance, indique le magazine Challenge.

Face à des cybermenaces de plus en plus sophistiquées, la stratégie marocaine s’articule autour de plusieurs axes. D’abord, la prévention. Tous les systèmes d’information publics seront soumis à des audits de vulnérabilité réguliers, suivis d’interventions correctives immédiates. Désormais, aucun matériel ni logiciel ne sera acquis sans répondre à des normes strictes de cybersécurité. Un pare-feu de nouvelle génération est également en cours de déploiement pour verrouiller les zones névralgiques.

La contre-offensive s’appuie aussi sur une meilleure gouvernance numérique. Objectif: coordonner plus efficacement les réactions des entités étatiques en cas d’incident, et mettre en place des protocoles d’intervention clairs, rapides et structurés. Le Maroc veut en finir avec les silos et adopter une posture de défense unifiée, lit-on.

Car la cybersécurité ne repose pas que sur des algorithmes. Elle passe aussi par la vigilance humaine. Le gouvernement parie donc sur la formation intensive des fonctionnaires, en partenariat avec la Direction générale de la sécurité des systèmes d’information (DGSSI). Objectif: généraliser les bons réflexes numériques dans toute l’administration.

Preuve de cette ambition: l’inauguration, début juin, d’un centre d’innovation en cybersécurité. Issu d’un partenariat avec l’Université Mohammed V, ce hub vise à stimuler la recherche, accompagner les start-up spécialisées et former une nouvelle génération d’experts capables d’anticiper les menaces de demain.

Classé en 2024 parmi les pays les plus avancés en cybersécurité (Tier 1 selon l’UIT, avec un score de 97,5/100), le Maroc jouissait d’un statut envié à l’international. Mais les récentes attaques montrent que cette avance ne garantit plus l’immunité. Face à une menace protéiforme et en constante mutation, l’heure n’est plus à la suffisance, mais à l’action.