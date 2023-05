Crédits bancaires: les taux d’intérêt à la hausse

Il fallait s’y attendre: les taux d’intérêts sur les crédits bancaires augmentent. Les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib (BAM) auprès des banques relatifs au premier trimestre 2023 indiquent une hausse trimestrielle du taux moyen global à 5,03%.

Dans la présentation de la Banque centrale, dans le contexte de sa revue mensuelle de ce mois de mai, relayée par Les Inspirations Eco ce mardi 16 mai, par secteur institutionnel, les taux assortissant les prêts aux entreprises ont augmenté à 4,98%.

Pour les crédits aux particuliers, les prêts à la consommation ont progressé à 6,95%, et ceux à l’habitat ont quasiment stagné à 4,36%.

Les analystes du marché bancaire rappellent que «ce mouvement haussier est observé depuis le deuxième trimestre de l’année passée, une suite logique du relèvement du taux directeur à deux reprises en 2022 puis une troisième fois en mars dernier à 3%», indique le document de BAM.

S’agissant des créances en souffrance, BAM explique qu’elles ont progressé de 5% et leur ratio à l’encours du crédit bancaire s’est situé à 8,7% au terme du premier trimestre de cette année.

Elles se sont, en effet, accrues de 8,4% pour les entreprises non financières privées et de 1,6% pour les ménages, portant leurs ratios à respectivement 12,4% et 9,7%.

Le besoin en liquidités des banques s’est établi en avril 2023 à 65,4 milliards de dirhams en moyenne hebdomadaire, contre 60,3 milliards de dirhams un mois auparavant, ce qui traduit une hausse de la circulation fiduciaire.

Dans ce contexte, Bank Al-Maghrib a augmenté le volume global de ses injections de 73,8 milliards de dirhams à 77,5 milliards de dirhams, incluant 41,8 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours, 17,6 milliards de dirhams à travers les opérations de pension livrée à long terme et 18,1 milliards de dirhams dans le cadre des prêts garantis à long terme.

Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est établi à 3,7 milliards de dirhams et le taux moyen pondéré s’est situé, en moyenne, à 3,00%.