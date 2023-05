Abdellatif Jouahri annonce l’organisation au Maroc d’une conférence internationale sur les crypto-actifs

Bank Al-Maghrib (BAM) s’apprête à organiser le 19 juin prochain une conférence internationale sur les crypto-actifs et les monnaies digitales des banques centrales, a annoncé Abdellatif Jouahri, lors d’une table ronde organisée en partenariat avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), lundi 8 mai à Rabat.

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la préparation des Assemblées annuelles du Fonds monétaire internationale (FMI) et de la Banque mondiale (BM) qui auront lieu en octobre prochain à Marrakech, a fait savoir le gouverneur de la banque centrale, précisant qu’il s’agira d’une plateforme de réflexion sur les nouveaux défis que pose la transformation numérique.

«L’enthousiasme que suscitent la transformation numérique et ses implications, dont nous découvrons, chaque jour, davantage l’étendue, ne devrait pas éclipser le fait qu’elle est également porteuse de risques, dont certains sont de nature complexe et difficile à prévenir et à maîtriser. Les développements que nous observons dans le domaine des crypto-actifs, à titre d’exemple, illustrent la difficulté d’encadrer de telles mutations», a souligné Abdellatif Jouahri.

Et d’ajouter: «Pour les pays en développement en particulier, l’enjeu reste de taille. Il s’agit d’éviter que la fracture numérique ne se creuse davantage. L’un des objectifs visés est de concevoir une réglementation qui laisse de la marge pour l’initiative privée et l’innovation tout en prévenant les risques liés à la cybersécurité, la protection des données à caractère personnel, ainsi que l’abus de confiance des investisseurs et des marchés.»

Abdellatif Jouahri avait annoncé en juin 2022 que BAM travaille sur la mise en place d’un cadre réglementaire pour les crypto-actifs au Maroc. Aux dernières nouvelles, le projet de loi est prêt, et des discussions sont en cours pour présenter le texte aux différentes parties prenantes de l’écosystème, notamment les régulateurs, à l’image de l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) et l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

A noter qu’à ce jour, l’utilisation des monnaies virtuelles au Maroc est formellement interdite. Selon l’Office des changes, toute transaction en crypto-monnaies sur le territoire marocain est interdite depuis 2017 et passible de sanctions et amendes.