Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance conjuguent leurs expertises au service des PME

Crédit du Maroc et AtlantaSanad Assurance ont réuni des dirigeants de PME à Casablanca autour des enjeux de santé, d’épargne et de retraite des collaborateurs.

Lors de cette rencontre, les échanges ont permis de mettre en lumière l’importance d’accompagner les collaborateurs aux différentes étapes de leur vie et de leur assurer une protection adaptée tout au long de leur parcours.

Cet événement illustre concrètement la dynamique de synergie déployée par les deux filiales de Holmarcom Finance Company, qui s’appuient sur la complémentarité de leurs expertises et sur leur volonté d’apporter des solutions intégrées répondant aux besoins évolutifs de leurs clients.

La protection des collaborateurs, un enjeu stratégique pour les PME

Réunissant experts et acteurs économiques, cette rencontre a offert un espace d’échange autour d’un sujet majeur pour les entreprises. Les discussions ont ainsi porté sur trois piliers essentiels de la protection sociale: la santé, l’épargne et la retraite.

La rencontre-débat a été modérée par Hicham Bensaid Alaoui, gérant de HBA Consulting, et marquée par la participation d’un panel d’experts:

– Anouar Alaoui Ismaili, directeur général de Maroc PME;

– Hicham Zouanat, président de la commission sociale de la CGEM;

– Mohamed Bel Baraka, directeur général adjoint Corporate d’AtlantaSanad Assurance;

– Abdellah Oussayh, directeur de la Business Unit Vie et Bancassurance d’AtlantaSanad Assurance;

– Youssef Fouad, directeur du Marché Entreprises de Crédit du Maroc.

Les regards croisés des sphères institutionnelle, bancaire et assurantielle ont permis de mettre en lumière des leviers d’action complémentaires pour accompagner les PME, tout en conciliant performance économique et valorisation du capital humain.

Au-delà de la rémunération, les dispositifs de santé, d’épargne et de retraite occupent désormais une place centrale dans les attentes des collaborateurs et constituent des facteurs déterminants d’attractivité, d’engagement et de fidélisation des talents.

Répondre à ces attentes constitue toutefois un défi particulier pour les PME, qui doivent concilier le renforcement de la protection de leurs collaborateurs avec leurs capacités financières. Dans ce contexte, une approche modulaire et progressive permet de s’appuyer sur un socle de garanties essentielles, puis de faire évoluer la couverture en fonction des besoins des collaborateurs et des moyens de l’entreprise.

Une approche globale fondée sur des expertises complémentaires au service des PME

Cette initiative traduit l’ambition commune de Crédit du Maroc et d’AtlantaSanad Assurance de créer une véritable synergie entre les métiers des deux institutions afin d’apporter aux entreprises une réponse plus globale à leurs besoins.

Crédit du Maroc met à profit son expertise bancaire ainsi que sa connaissance approfondie des enjeux liés au développement des entreprises. AtlantaSanad Assurance apporte, pour sa part, son savoir-faire en matière de protection sociale, de prévoyance et de couverture des risques.

En conjuguant leurs savoir-faire, les deux filiales de Holmarcom Finance Company proposent ainsi une approche globale qui dépasse la seule dimension financière, en intégrant les enjeux de protection sociale et d’accompagnement des collaborateurs au service de la performance et de l’attractivité des PME.