Economie

Cosumar au SIAM 2026: performance et innovation au service de la souveraineté sucrière

VidéoCosumar confirme au SIAM 2026 son rôle clé pour la souveraineté alimentaire du Maroc. Malgré la sécheresse, la campagne 2024/2025 a enregistré une production de betterave de plus de 2 millions de tonnes (+74%) et celle de sucre blanc de 281.000 tonnes (+50%), portée par un modèle d’agrégation soutenant plus de 80.000 agriculteurs. Grâce aux bonnes conditions hydriques, 60.000 ha de betterave sont visés en 2026/2027. L’innovation (IA, drones, plateforme Attaissir) réduit l’eau des traitements de 80%.

Par La Rédaction
Le 23/04/2026 à 20h18
#Cosumar#sucre#bettrave#Agriculture#SIAM

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