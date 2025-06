ALE Maroc-Turquie: nouvelles bases d’un partenariat win-win

La sixième session de la commission mixte maroco-turque chargée du suivi de l’Accord de libre-échange (ALE) entre les deux pays s’est tenue le lundi 23 juin 2025 à Ankara. Cette réunion a été coprésidée par Omar Hejira, secrétaire d’État chargé du commerce extérieur, et Mustafa Tuzcu, vice-ministre du Commerce de la République de Turquie.

À Ankara, les échanges ont permis de dresser un diagnostic clair des difficultés rencontrées dans l’application de l’accord de libre-échange, en particulier le déséquilibre croissant de la balance commerciale au détriment du Maroc. Les deux parties ont exprimé une volonté partagée de corriger ces déséquilibres en s’inscrivant dans une dynamique de coopération équitable, durable et mutuellement avantageuse.

Vers une meilleure complémentarité économique

Les deux pays ont réaffirmé leur volonté de dynamiser leur coopération commerciale en ambitionnant de dépasser le seuil actuel de 5 milliards de dollars d’échanges bilatéraux. Ils ont mis en avant la complémentarité de leurs industries de transformation comme vecteur stratégique de croissance partagée et d’intégration économique renforcée.

Lire aussi : Fours électriques: un droit antidumping définitif sur les importations en provenance de Turquie

Plusieurs mesures concrètes ont été convenues entre Rabat et Ankara afin de consolider leur partenariat économique. Ainsi, il a été décidé d’organiser, dans un délai d’un an, un Forum maroco-turc de l’investissement et des affaires, destiné à valoriser les opportunités bilatérales.

Les deux parties ont également convenu de mettre en place un canal de communication direct entre leurs ministères du Commerce respectifs, afin de lever les obstacles administratifs et de rééquilibrer la balance commerciale.

Un accord a été trouvé pour faciliter l’accès des produits agricoles marocains au marché turc. Par ailleurs, les deux pays s’engagent à promouvoir ensemble leurs produits sur les marchés internationaux, notamment à travers des projets de co-production industrielle dans des chaînes d’approvisionnement stratégiques. Le renforcement des échanges entre les opérateurs économiques marocains et turcs figure aussi parmi les priorités, avec l’organisation de rencontres sectorielles ciblées.

Enfin, les discussions ont permis d’identifier plusieurs pistes de coopération dans les domaines de l’ingénierie, des infrastructures et des services de conseil, en vue de développer des projets conjoints à forte valeur ajoutée.