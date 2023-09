Construction: Sika Maroc inaugure un nouveau centre technologique d’innovation à Had Soualem

La société spécialisée en chimie du bâtiment Sika Maroc a inauguré, jeudi 7 septembre, un nouveau centre technologique d’innovation à Had Soualem. À travers ce nouveau bâtiment, le groupe souhaite confirmer sa position de leader dans le développement et la production de systèmes et de solutions pour le collage, l’étanchéité, le renforcement et la protection dans le secteur du bâtiment et l’industrie.

«Le groupe Sika nous a fait confiance pour développer ce nouveau centre technologique en s’appuyant sur les compétences marocaines. Ce nouveau centre sera aussi dédié à la formation, au partage de son savoir-faire et offrira des formations pour nos partenaires, qui sont les acteurs du secteur de la construction, les architectes, les bureaux d’études, les bureaux de contrôle et les artisans dans le domaine de la construction», a fait savoir Marouane Zohry, directeur général de Sika Maroc, dans une déclaration pour Le360.

«Nous comptons faire vivre ce bâtiment à travers des formations permanentes dans les différents domaines de la construction», a-t-il ajouté.

Le nouveau centre technologique d’innovation vient s’ajouter à cinq sites de production et deux centres de recherche et développement, permettant à Sika Maroc, présent sur le marché marocain depuis 1979, d’être au plus près des besoins des clients et de garantir le succès de tous ses partenaires.

«Le montant total d’investissement pour le bâtiment est de 6 millions de dirhams. Nous avons encore des investissements prévus pour 2024 et 2025 pour renforcer le dispositif en termes d’équipements de recherche et développement. Je pense que nous allons dépasser les 10 millions de dirhams dans l’ensemble du montant d’investissement», a détaillé Marouane Zohry.

Outre le directeur général de Sika Maroc, qui a présidé la cérémonie d’inauguration, l’on a noté la présence de Guillaume Scheurer, ambassadeur de la Suisse au Maroc, et des autorités locales de Had Soualem ainsi que des représentants du ministère de l’Industrie et du commerce.

A noter que Sika Maroc fournit une large gamme de solutions des fondations jusqu’aux toitures. Celles-ci incluent: des adjuvants pour béton à hautes performances, des mortiers spéciaux, des colles, des mastics de jointoiement et de renforcement structurel, ainsi que des systèmes pour revêtements de sols, toitures et l’étanchéité.