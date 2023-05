Mohammedia: plus de 65 millions de dirhams pour la construction d’un centre d’affaires

Mohammedia disposera bientôt d’un centre d’affaires international, nous apprend Aujourd’hui Le Maroc dans sa livraison du 9 mai. Le quotidien rapporte que la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat planche en effet sur la réalisation de ce centre qui devrait se situer au nord de la ville, autour du parc principal de la ville.

Le budget prévisionnel pour la réalisation de ce projet est de plus 65, 78 millions de dirhams. Ce dernier se compose de 8 étages et devrait proposer plusieurs services dont l’incubation, un espace fablab, des espaces coworking, des offres de formation diplômante.

«L’incubation des entrepreneurs se fera à travers la mobilisation d’acteurs spécialisés offrant un programme structuré. Elle offrira aux différents créateurs/porteurs de projets une panoplie de services et de moyens leur permettant de se former, créer et développer leur business», indique-t-on. La valeur ajoutée du projet réside avant tout dans la formation, l’accompagnement des entrepreneurs incubés et l’accès au réseau technologique et financier.

Aujourd’hui Le Maroc ajoute que le fablab va intégrer une zone de travaux de laboratoire, de création et de prototypage numérique/industriel et que dans cet espace, entreprises, étudiants et chercheurs auront à leur disposition des machines et des outils de fabrication. Ce fablab a pour objectif de dynamiser l’innovation et l’apprentissage et de participer au développement d’un environnement créateur d’idées au sein du centre d’affaires.

«Concernant les espaces de coworking, ils seront destinés aux jeunes entrepreneurs et aux startups qui souhaitent s’installer dans un cadre stimulant avec une réelle mutualisation des coûts. Le centre propose aussi des bureaux individuels pour les clients qui souhaitent disposer d’un espace privé à l’année», note-t-on.

S’agissant de la partie dédiée à la formation continue, elle sera greffée à l’écosystème du centre, avec l’objectif de développer un nouveau modèle éducatif inclusif. Il est à préciser aussi que des partenaires seront mobilisés en vue de concevoir une offre de formation en adéquation avec les besoins de la ville.

«La réalisation de ce projet a pour objectif de promouvoir la dynamique entrepreneuriale au niveau de la région en favorisant la diversification de l’offre immobilière professionnelle et l’intégration de la majorité des composantes de la chaîne de valeur. Il s’agit également de former les étudiants aux technologies numériques en offrant un parcours diversifié et une pédagogie innovante axée sur les réels besoins des entreprises», conclut Aujourd’hui Le Maroc.