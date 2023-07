Conjoncture: le HCP table sur une croissance de 3,4% au troisième trimestre

Les indicateurs arrêtés par le HCP au deuxième trimestre 2023 font état d’une amélioration des échanges extérieurs. Dans le détail, le volume des exportations des biens et services, en hausse de 7,1%, a été tiré particulièrement par les services d’hébergement et de restauration et par les ventes de l’automobile, alors que celui des importations n’a crû que de 2,2% en variation annuelle, profitant du recul des achats des demi-produits et des produits bruts. Cela s’est traduit par un allègement du déficit de la balance commerciale des biens.

La demande intérieure s’est renforcée, portant sa contribution à la croissance économique globale à 1,2 point, portée par l’amélioration des dépenses de consommation, notamment celles des administrations publiques.

L’inflation régresse mais reste encore élevée

En outre, le rythme de croissance des prix à la consommation, bien qu’encore élevé, a légèrement décéléré pour la première fois depuis six trimestres de hausse continue, s’établissant à 7,1% en glissement annuel, au lieu de 9,1% un trimestre auparavant. Ce retournement de tendance a résulté du recul des prix des produits non alimentaires de plus de la moitié (+1,4%) et d’une décélération de 17,6% à 15,5% amorcée au niveau des prix des produits alimentaires, souligne la note du HCP.

L’atténuation des pressions inflationnistes importées s’est traduite par une baisse des prix de l’énergie et un début de ralentissement des prix des denrées alimentaires.

La croissance de l’activité hors agriculture a atteint 3%, contre 2,9% au trimestre précédent. Les services marchands ont conservé leur performance, bien qu’à un rythme moins soutenu par rapport au début de l’année, tandis que les branches secondaires, pénalisées par la faible dynamique de la demande extérieure des biens, ont connu une baisse de leur valeur ajoutée de 0,7% au cours de la même période.

La valeur ajoutée des industries extractives s’est repliée de 8,6%, au lieu de -11,8% un trimestre plus tôt. Cette diminution a été imputable à la poursuite de la réduction de la production des minerais non métalliques en ligne avec la contraction de leurs quantités exportées, la poursuite du mouvement du déstockage et le maintien de l’augmentation de leur prix de vente.

L’activité du secteur BTP a poursuivi son repli au rythme de -1,8%. L’activité des travaux publics se serait inscrite en hausse pour le troisième trimestre consécutif, comme en atteste les déclarations des chefs d’entreprises largement optimistes quant aux perspectives des travaux de génie civil. En revanche, la production des logements, en phase de repli conjoncturel, a continué de subir la faible dynamique de la demande de crédit des ménages et les effets induits de la hausse des taux d’intérêt et des prix.

Dans le secteur tertiaire, la valeur ajoutée de l’hébergement et de la restauration ont augmenté de 39,2%, retrouvant quasiment son niveau de 2019. Les arrivées des touristes aux postes-frontières ont augmenté de 58% aux mois d’avril et mai 2023, en variation annuelle, pour atteindre 2,2 millions et les nuitées touristiques se seraient accrues de 81%. Les recettes voyages auraient, pour leur part, suivi la même tendance, affichant une hausse de 44%, en variation annuelle, pour se situer à 15,7 milliards de dirhams. La croissance des secteurs des télécommunications et de l’immobilier aurait, à l’inverse, décéléré en raison d’un ralentissement de la consommation de ces services par les ménages.

Compte tenu des estimations sectorielles et des indicateurs collectés jusqu’à fin juin 2023, la croissance économique nationale se serait ainsi établie à 3,2% au deuxième trimestre 2023, au lieu de 3,5% le trimestre précédent.

Côté perspectives, dans l’ensemble, poursuit le HCP, l’activité économique devrait progresser de 3,4% au troisième trimestre 2023, en variation annuelle, au lieu d’une hausse de 1,9% au cours de la même période de l’année antérieure.