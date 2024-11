Concombre: le Maroc a fourni à l’Espagne plus de 75% de ses importations à fin septembre 2024

Les exportations marocaines de concombre ne cessent de monter en puissance sur le marché espagnol. D’après le site spécialisé Hortoinfo, qui cite les données du service statistique Estacom (Icex-Tax Agency), au cours des neuf premiers mois de 2024, celles-ci se sont élevées à 9.387 tonnes, en hausse de 212,5% par rapport à la même période de 2015, pour une valeur de 12,16 millions d’euros.

Avec un tel volume, le Maroc se place, et de loin, en tête des pays fournisseurs de ce légume à l’Espagne, avec une part de marché de 75,84%. Il est suivi par le Portugal (1.951 tonnes et une part 15,77%), l’Allemagne (2,41%), le Sénégal (1,49%) et la France (0,77%). Au total, les achats espagnols de concombre ont atteint 12.377 tonnes de janvier à septembre 2024, pour une valeur de 15,89 millions d’euros.

Le top 5 des pays exportateurs de concombre vers l’Espagne, à fin septembre 2024. (Source: Icex-Tax Agency)

Pays Volume Valeur Parts de marché Maroc 9.387 tonnes 12.159.986 euros 75,84% Portugal 1.951 tonnes 2.132.955 euros 15,77% Allemagne 297 tonnes 493.557 euros 2,41% Sénégal 184 tonnes 263.242 euros 1,49% France 95 tonnes 168.100 euros 0,77%