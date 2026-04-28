Compétences industrielles: Anouar Invest formalise son académie dédiée au capital humain

Le Groupe Anouar Invest formalise le développement des compétences par le lancement de l’Académie Anouar Invest.

Le Groupe Anouar Invest inscrit son évolution dans une démarche structurée de montée en compétences, adossée à l’Académie Anouar Invest, selon les éléments présentés dans le communiqué du Groupe. Cette initiative intervient dans un contexte de transformation industrielle accélérée et d’évolution des modèles de création de valeur, précise le communiqué.

Le dispositif s’appuie sur un partenariat stratégique signé le 24 février 2025 sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce, associant plusieurs institutions académiques de référence, dont l’ISCAE, l’ESITH, l’École Centrale de Casablanca et l’École des Arts et Métiers. Cette coopération dépasse le cadre conventionnel pour s’inscrire dans une logique de co-construction des parcours de formation.

La mise en œuvre opérationnelle de l’Académie s’est traduite dès 2025 par le déploiement de cycles de formation structurés, indique le communiqué du Groupe Anouar Invest. Ces programmes couvrent des domaines directement liés aux priorités industrielles et technologiques, notamment le leadership, le management stratégique, la transformation digitale, la supply chain avancée, l’industrie 4.0, la data science et l’intelligence artificielle.

Selon le communiqué, ces formations concernent différentes catégories de profils internes, allant des dirigeants aux fonctions techniques et opérationnelles. L’approche repose sur un objectif d’impact opérationnel et d’amélioration de la performance industrielle, dans une logique d’excellence organisationnelle.

Le partenariat académique s’est concrétisé par la mise en place d’un parcours de formation certifiant destiné aux dirigeants du Groupe Anouar Invest, incluant DG, DGA, DGD et directeurs, précise le communiqué. Ce programme sera déployé sur une durée d’une année à compter de 2026 et mobilise plusieurs institutions partenaires.

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Le document de référence détaille la répartition des modules: l’ISCAE intervient sur la stratégie, le management et le digital, tandis que l’École des Arts et Métiers couvre des thématiques techniques industrielles. L’École Centrale de Casablanca se concentre sur l’industrie 4.0 et l’intelligence artificielle, alors que l’ESITH traite des achats stratégiques et responsables, de la logistique, de la supply chain et de la gestion documentaire.

En parallèle, une formation certifiante de niveau Licence sera déployée au profit de 20 techniciens titulaires d’un Bac+2 issus des filiales du Groupe, selon le communiqué. Ce programme cible des compétences industrielles et qualitatives à travers des modules consacrés à l’HSE, la production, la qualité, la TPM, les soft skills et l’excellence opérationnelle.

Le Groupe Anouar Invest positionne le développement du capital humain comme un levier structurant de sa transformation, souligne le communiqué. Cette orientation vise à accompagner les mutations industrielles tout en consolidant la compétitivité et la continuité des compétences au sein de l’organisation.

Selon Larbi Mourdi, directeur des ressources humaines du Groupe Anouar Invest, «la transformation industrielle et digitale exige des dirigeants capables d’anticiper et de piloter dans la complexité». Il ajoute que l’Académie s’inscrit dans une logique de création de valeur durable en structurant les compétences clés nécessaires à la performance du Groupe.