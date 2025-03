Commerce Espagne-Maroc: des échanges records en 2024

Selon les données d’Eurostat, de l’Agence des Impôts espagnole (A.E.A.T.) et de l’Office des Changes du Maroc, les échanges commerciaux entre l’Espagne et le Maroc ont poursuivi leur dynamique de croissance en 2024.

Les exportations espagnoles vers le Maroc ont atteint 12,859 milliards d’euros, enregistrant une hausse de 5% par rapport à l’année précédente, relève Finances News Hebdo.

Cette progression s’inscrit dans une tendance haussière observée au cours des dernières années, marquée par une forte reprise après la crise de 2020, due à la pandémie.

En effet, après une augmentation de 24% en 2022, les exportations espagnoles ont connu une croissance plus modérée mais constante de 4% en 2023 et de 5% en 2024.

La structure des exportations reste diversifiée, bien que dominée par certains segments clés: combustibles (18%), appareils mécaniques (12%), véhicules (11%), équipements électriques (9%) et plastiques (6%).

Parallèlement, écrit-on, les importations espagnoles en provenance du Maroc ont progressé de 9%, atteignant 9,834 milliards d’euros en 2024.

Le Royaume du Maroc demeure un fournisseur stratégique pour l’Espagne, avec une prédominance des équipements électriques (30% des importations), suivis par les vêtements non-tricotés (15%), les véhicules (12%), le poisson (9%) et les fruits (6%). Cette diversification des échanges confirme la complémentarité économique entre les deux pays.

En 2024, le Maroc représente 3,34% des exportations espagnoles, atteignant ainsi un record historique.

Il devient ainsi le septième client mondial de l’Espagne, surpassant certains partenaires européens tels que la Belgique et les Pays-Bas.

Sur le continent africain, il reste le premier partenaire de l’Espagne, représentant 61% des exportations espagnoles vers l’Afrique et 79% des ventes vers l’Afrique du Nord.

Côté importations, le Maroc représente 2,32% des achats espagnols, consolidant sa position de dixième fournisseur de l’Espagne et devenant ainsi le premier fournisseur africain, devant l’Algérie et le Nigeria.

En 2023, il occupait la onzième place mais a surpassé la Turquie en 2024, démontrant une montée en puissance notable.

Dans le cadre des échanges avec l’Union européenne, l’Espagne confirme son rôle de principal partenaire du Maroc.

En 2024, elle représente 37% des importations marocaines en provenance de l’UE, largement devant la France (20%), l’Allemagne (10%) et l’Italie (8%). De même, 38% des exportations marocaines vers l’UE sont destinées à l’Espagne, suivie par la France (27%) et l’Italie (9%).

À l’échelle mondiale, les données de l’Office des Changes du Maroc pour 2023 confirment cette domination.

L’Espagne était le premier fournisseur du Maroc, avec une part de 15,7% des importations totales, surpassant la Chine (10,6%), la France (10,6%), les États-Unis (8,4%) et la Turquie (5,1%).

Elle était également le premier client du Maroc, absorbant 22,5% des exportations marocaines, suivie par la France (20,3%), l’Italie (5,2%), le Royaume-Uni (4,5%) et l’Allemagne (4,3%).

Outre les échanges commerciaux, les investissements espagnols au Maroc affichent un volume significatif.

À la fin de 2022, le stock d’investissements espagnols dans le pays atteignait 1,905 milliard d’euros, générant 27 655 emplois.

Le Maroc est ainsi la première destination africaine des investissements espagnols, captant 32% du total des investissements espagnols en Afrique, devant l’Algérie (22%), l’Afrique du Sud (13%) et l’Angola (8%).

Ces investissements se concentrent principalement dans les secteurs de l’assurance, de la construction, de la fabrication de produits non métalliques, du papier et des boissons.

En revanche, les investissements marocains en Espagne restent modestes. Fin 2022, ils représentaient 152 millions d’euros, générant 667 emplois.

Le Maroc se classe ainsi au 62ᵉ rang des investisseurs mondiaux en Espagne et au 5ᵉ rang africain, derrière l’Afrique du Sud (48% du total africain), l’Algérie (15%), la Libye (14%) et l’Égypte (12%).

Les investissements marocains en Espagne se concentrent principalement sur les services financiers, le commerce et l’immobilier.