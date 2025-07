Comment plus de deux milliards de dirhams ont été injectés dans l’économie de Dakhla-Oued Eddahab en une seule année

L’année 2024 a été marquée par une montée en gamme significative de l’investissement privé dans la région Dakhla-Oued Eddahab. Au-delà du volume financier, la qualité des projets se distingue par leur meilleur ancrage territorial, leur conformité aux priorités stratégiques régionales et leur capacité à s’aligner sur les exigences du nouveau modèle de développement.

Cette dynamique concerne aussi bien les projets instruits par la Commission régionale unifiée d’investissement (CRUI) que ceux relevant de la Commission nationale des investissements (CNI). Elle témoigne de la confiance grandissante des opérateurs économiques dans le potentiel du territoire, qu’il s’agisse d’initiatives portées par des acteurs locaux ou internationaux.

Ainsi, au cours de l’année écoulée, la CRUI a approuvé 118 projets, pour un montant global dépassant les 2 milliards de dirhams. Selon les dernières données publiées par le Centre régional d’investissement (CRI) de Dakhla-Oued Eddahab, ces projets devraient générer 2.465 emplois directs.

En parallèle, dans le cadre des conventions d’investissement, la CNI a approuvé en 2024 trois projets d’envergure à Dakhla-Oued Eddahab, pour un montant global de 149 milliards de DH (MMDH).

Santé, tourisme, services, industrie…

L’analyse sectorielle des projets d’investissement approuvés par la commission régionale d’investissement révèle une forte concentration dans le secteur de la santé, qui capte 76% de l’enveloppe totale, soit près de 1,53 MMDH.

Répartition sectorielle des projets approuvés par le CRI de Dakhla-Oued Eddahab en 2024, selon le montant d’investissement et le nombre d’emplois

Secteurs Investissement (en millions de dirhams) Nombre d’emplois directs Santé 1.532,5 1.200 Tourisme 113,5 147 Services 110 394 Industrie 88 121 Aquaculture 61,5 263 Énergie et mines 49 220 Carrières 43 60 Agriculture 17 40 Élevage 5,6 20 Total 2.019,5 2.465

Derrière le secteur du tourisme, qui concentre 113,5 millions de dirhams (MDH) d’investissements, les services (110 MDH), l’industrie (88 MDH) et l’aquaculture (61,5 MDH) émergent comme des relais de croissance. Toutefois, leur contribution reste encore à consolider. Le renforcement de l’investissement productif, notamment dans l’industrie, l’agriculture et l’énergie, demeure un levier stratégique pour assurer un développement économique équilibré et à fort impact social.

Des secteurs à fort potentiel: portuaire, logistique, halieutique…

La région de Dakhla-Oued Eddahab ne se limite pas aux filières traditionnelles. Elle constitue aujourd’hui un véritable terrain d’opportunités pour les investisseurs, grâce à un positionnement géographique stratégique, une connectivité en pleine expansion, et des ressources naturelles abondantes.

Le Port atlantique de Dakhla, en cours de réalisation, devra faire de la région un hub logistique régional et continental, avec, à la clé, des opportunités dans les services portuaires, la logistique industrielle, et le commerce maritime.

Le secteur halieutique, grâce à l’une des façades maritimes les plus poissonneuses du pays, offre un potentiel important en matière de transformation des produits de la mer, de surgélation, de valorisation et de logistique frigorifique.

… agroalimentaire, tourisme durable, énergies renouvelables…

Dans le domaine de l’agriculture, les projets innovants d’irrigation par dessalement ont ouvert la voie à une production orientée vers l’export, notamment de fruits rouges, tomates cerises, plantes aromatiques et médicinales, offrant des opportunités aux investisseurs agroalimentaires et exportateurs.

Le tourisme durable, quant à lui, reste un pilier émergent, porté par les sports nautiques, l’écotourisme, le haut de gamme et les circuits sahariens. L’immobilier touristique, les écolodges et les services spécialisés y trouvent un terrain favorable.

Dakhla se positionne aussi comme une terre d’avenir pour les énergies renouvelables. Le vent constant et l’ensoleillement élevé y permettent le déploiement de projets solaires, éoliens et d’hydrogène vert, comme en témoignent les investissements lancés dans la région.

Un impact notable sur l’emploi, mais des marges à élargir

Cette dynamique d’investissement a eu un impact significatif sur l’emploi. La contribution la plus importante en 2024 revient au secteur de la santé qui a créé 1.200 postes, soit près de la moitié des emplois générés par les projets approuvés. Il est suivi par les services (16%) et l’aquaculture (11%).

Répartition sectorielle des projets approuvés par le CRI de Dakhla-Oued Eddahab en 2024, selon le nombre d’emplois directs créés.

Toutefois, la faible contribution des autres secteurs, comme l’industrie ou l’agriculture, en matière de création d’emplois, appelle à une redirection partielle des efforts d’investissement vers des filières à forte intensité de main-d’œuvre, mieux ancrées dans l’économie réelle.

Des projets stratégiques en cours

Parallèlement, 21 projets supplémentaires ont été accompagnés par le CRI de la région pour bénéficier des avantages prévus par la charte de l’investissement pour une enveloppe globale de 1,5 milliard de dirhams et 5.575 emplois prévus.

4 projets ont obtenu l’aval de la commission régionale unifiée d’investissement, représentant 427,5 millions de dirhams d’investissement et 935 emplois directs. Trois autres projets ont été intégrés en fin d’année, totalisant 301 millions de dirhams et 233 emplois directs supplémentaires.

Un intérêt croissant des investisseurs nationaux et de la diaspora

L’élan d’investissement s’est accompagné d’un regain d’intérêt de la part des investisseurs marocains, y compris ceux de la diaspora, avec plus de 100 porteurs de projets MRE accueillis en 2024. Un portefeuille de projets dédiés ainsi qu’un cadre d’accompagnement personnalisé leur ont été proposés, renforçant leur implication dans le développement économique de leur région d’origine.

Par ailleurs, des entreprises nationales ont été soutenues dans leur implantation à Dakhla, que ce soit pour la création de filiales, de bureaux régionaux ou de projets touristiques et logistiques, renforçant l’écosystème économique régional.

Une dynamique d’investissement à inscrire dans la durée

Si 2024 a été une année de confirmation pour l’investissement privé à Dakhla, les défis pour les années à venir sont tout aussi importants: diversifier davantage les filières productives, renforcer l’infrastructure d’accueil, et pérenniser l’attractivité du territoire.

Grâce à ses ressources naturelles, sa stabilité institutionnelle, et ses grands projets structurants, la région dispose désormais de bases solides pour asseoir sa place comme hub économique des provinces du Sud et porte d’entrée vers l’Afrique. La mobilisation de l’investissement privé en sera la clé.