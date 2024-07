Comment OCP contribue à juguler la crise de l’eau au Maroc

Fournir des produits qui contribuent à la souveraineté alimentaire tout en respectant une politique environnementale tenant compte de la rareté des ressources hydriques. C’est le défi que s’est lancé le groupe OCP, notamment avec l’utilisation des eaux usées et dessalées pour faire fonctionner toutes ses structures.

«Actuellement, 85% de l’eau utilisée dans les mines de phosphate proviennent des eaux issues des stations d’épuration (STEPs) et du dessalement de l’eau de mer, cette eau étant par ailleurs recyclée à près de 80%»., indique le magazine Finances News Hebdo. Sans oublier l’apport significatif du pipeline transportant les phosphates de Khouribga vers Jorf Lasfar, permettant une économie de trois millions de mètres cubes d’eau et près d’un million de tonnes de CO2.

De plus, au niveau des procédés de transformation des phosphates au sein des plateformes de Jorf Lasfar et Safi, la vapeur générée par la fabrication d’acide sulfurique est réutilisée pour produire de l’électricité propre, représentant ainsi pas moins de 20% de l’énergie utilisée. À cela s’ajoute l’utilisation de l’énergie éolienne et du programme solaire dans des régions comme Benguerir, Khouribga, Mascala et Youssoufia. Toute cette démarche s’inscrit dans un objectif majeur : atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2040.

OCP fournit également de l’eau traitée via des stations d’épuration et de dessalement de l’eau de mer à des villes lourdement frappées par le stress hydrique comme Safi et El Jadida. «Il faut préciser que le seul recours pour une ville comme Safi, c’est l’eau traitée et fournie par OCP. Cette eau de mer passe par un processus de dessalement propre, utilisant des énergies renouvelables, et une technologie pionnière qui consiste à filtrer l’eau de mer avec des filtres céramiques au lieu de filtres à sable», lit-on encore. Marrakech et Casablanca seront également desservies durant l’été 2024.

