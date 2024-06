Comment OCP agit pour transformer l’agriculture en Afrique

OCP Africa, filiale du groupe OCP et acteur principal dans la fourniture d’engrais adaptés aux pays africains, a continué durant l’année passée de jouer un rôle important dans la transformation de l’agriculture à travers le continent africain. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 27 juin, citant le rapport annuel de l’opérateur pour 2023.

OCP Africa a ainsi considérablement augmenté ses capacités de production avec l’inauguration de nouvelles installations de mélange, notamment à Bugesera, au Rwanda. «Cette usine high-tech produit des engrais personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques des sols et des cultures locales, augmentant ainsi les rendements agricoles et les revenus des agriculteurs. La capacité annuelle de l’usine atteint 100.000 tonnes, avec une capacité de stockage de 25.000 t», lit-on.

OCP Africa a également élargi son champ d’action pour inclure le secteur de l’agro-industrie. Avec 24% des terres agricoles mondiales mais seulement 18% cultivées, l’Afrique dispose d’un potentiel énorme pour augmenter sa production agricole. Actuellement, les pays africains importent environ 35 milliards de dollars de produits alimentaires chaque année, un chiffre qui pourrait atteindre 110 milliards de dollars d’ici 2025. OCP Africa prévoit d’intégrer la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans ses activités principales.

OCP Africa a également établi plus de 140 hubs pour agriculteurs avec l’objectif de porter ce nombre à 500 d’ici 2030. Ces hubs fournissent aux agriculteurs des intrants essentiels tels que des engrais, des semences et des produits phytosanitaires, ainsi que des services financiers, des formations et des analyses de sol.

«En 2023, 47 nouveaux hubs ont été inaugurés, ce qui a permis de renforcer l’accès des agriculteurs aux ressources nécessaires pour une agriculture plus efficiente et durable», lit-on encore. Ces hubs jouent un rôle crucial en apportant des solutions directement aux communautés rurales, réduisant ainsi les obstacles liés à l’accès aux intrants agricoles. «Pour 2024, OCP Africa aspire à devenir une organisation ambidextre, capable de concilier l’efficacité à court terme avec la croissance à long terme», souligne Les Inspirations Eco.

À noter que le lancement de l’AI Factory est prévu pour 2024. Cette usine d’outils innovants créera un cycle allant de la collecte de données à la conception de solutions hautement adaptées grâce à l’intelligence artificielle et au machine learning. Cette initiative vise à optimiser l’utilisation des ressources agricoles sur le terrain, en fournissant des solutions qui répondent aux besoins spécifiques des sols et des cultures africains.