Immersion dans la station de dessalement de Safi, une prouesse signée OCP

C’est une véritable prouesse technologique qui s’offre aux yeux des visiteurs de la station de dessalement de l’eau de mer de Safi. Depuis sa mise en service le 16 août 2023, cette installation est devenue une composante essentielle dans l’approvisionnement en eau potable de la région, signe de l’engagement du groupe OCP envers des solutions durables et innovantes.

«L’objectif de cette station est de répondre aux besoins en eau du groupe OCP pour ses activités industrielles, à hauteur de 40 millions de mètres cubes, tout en assurant l’approvisionnement de la ville de Safi en eau potable, à hauteur de 20 millions de mètres cubes. De plus, ce projet a pour ambition de répondre aux besoins en eau pour l’irrigation des zones agricoles de la région», explique Mohamed Louhz, responsable à la Water Facility de Safi, dans une déclaration pour Le360.

ILa station fournit déjà de l’eau potable à Safi et à ses environs, et il est prévu que, dans un avenir proche, l’approvisionnement en eau soit étendu à l’ensemble de la région Marrakech-Safi, précise notre interlocuteur.

De son côté, Zakaria Aachiq, responsable d’exploitation, détaille le fonctionnement de ces unités semi-modulaires capables de produire quotidiennement environ 5.000 mètres cubes d’eau, à travers un processus impliquant le pompage, le prétraitement et l’osmose inverse.

Le processus commence par le pompage de l’eau de mer depuis son environnement naturel. «L’eau est transportée, par la suite, vers les installations de dessalement, préparant le terrain pour les étapes de purification à venir. Et avant de passer à l’osmose inverse, l’eau subit une série de traitements préliminaires. Ces procédés incluent des méthodes biologiques, chimiques et micro-organiques pour éliminer les sédiments, les particules, et d’autres contaminants», explique-t-il.

Au cœur du processus de dessalement, l’osmose inverse joue un rôle crucial, insiste notre interlocuteur. Sous haute pression, l’eau prétraitée passe à travers des membranes semi-perméables conçues pour retenir les sels dissous et permettre le passage de l’eau pure. «Ce processus permet de convertir l’eau de mer en eau douce propre et utilisable, répondant ainsi aux besoins en eau potable, industrielle et agricole de la région de Safi. La capacité de production quotidienne des unités semi-modulaires permet de répondre à la demande en eau dans la région», fait savoir Mohamed Hicham Rahimi, responsable au sein de l’unité de dessalement.

Pour rappel, le gouvernement a signé, le 5 juillet 2023, avec le groupe OCP un mémorandum d’entente et un contrat de concession relatifs à un plan d’urgence de production d’eau potable par dessalement de l’eau de mer pour les régies de Safi et d’El Jadida.

C’est dans ce cadre-là que la station de Safi a vu le jour, avec objectif est de fournir 10 millions de mètres cubes d’eau en 2023, un volume qui augmentera à 15 millions de mètres cubes en 2024 et en 2025, puis à 30 millions de mètres cubes en 2026.