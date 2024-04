Comment Agadir avance dans l’exécution de son programme de développement

Le Programme de développement régional (PDR), fixant les actions de développement pour les six années à venir (2022-2027) pour la région d’Agadir Souss-Massa, a franchi un nouveau palier afin d’accélérer son déploiement. C’est ce qu’indique le quotidien Les Inspirations Eco dabs on édition du 22 avril. Les mesures administratives et financières ont été prises pour plus de la moitié du portefeuille financier des projets qui composent ce programme dans sa globalité.

«Il s’agit de 52% des engagements financiers déjà pris, soit un montant de 19,8 milliards de dirhams sur 37,7 milliards de dirhams du budget total dédié au PDR et auquel le Conseil régional contribue à hauteur de 6,6 milliards de dirhams», lit-on.

Sur 65 projets inscrits au PDR, 39 sont déjà engagés sur le plan contractuel. En se basant sur l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre du PDR (2022-2027), force est de constater que les engagements, en termes de programmation budgétaire, a permis aussi la mise en œuvre de 203 conventions de partenariat sous forme de projets déjà contractualisés en fonction des dossiers d’action du PDR.

Aujourd’hui, parmi les piliers du PDR, dont le taux contractuel de la région est très avancé, figure celui de l’aménagement du territoire à hauteur de 89%. Il est suivi du développement environnemental (78%), du développement social (65%) ainsi que l’appui au tissu économique à l’appareil productif qu’est l’entreprise et la promotion de l’emploi (57%).

«Par ailleurs, il est à rappeler que parmi les piliers qui mobilisent le plus de budget figure celui consacré à l’aménagement du terroir à hauteur de 15,4 milliards de dirhams, notamment la mise à niveau des centres des préfectures et provinces, en plus des communes. Il est suivi par la réalisation d’infrastructures à vocation économique à hauteur de 12 milliards de dirhams, et de la question de l’environnement qui mobilisera près de 5,5 milliards de dirhams», lit-on encore.

A cela s’ajoutent le développement social à hauteur de 2,9 milliards de dirhams en plus de l’appui au tissu économique, à l’entreprise et la promotion de l’emploi qui mobilisera 1,4 milliard de dirhams.