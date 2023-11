Classement: quelles peuvent bien être les meilleures entreprises du Maroc?

Verdict de l’édition 2023 de la Caravane des 500 plus grandes entreprises du Maroc: avec un chiffre d’affaires de 114,5 milliards de dirhams, OCP S.A se positionne à la première place, aussi bien régional que national, annonce Les Inspirations Éco de ce jeudi 2 novembre 2023.

Sur un plan national, OCP S.A est directement suivie du Groupe Renault (avec un CA de 50,3 milliards de dirhams,) et de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), avec un CA de 40,9 milliards de dirhams.

Dans ce classement, on retrouve à de la quatrième à la dixième place, Maroc Telecom (35,7 milliards de dirhams), Afriquia SMDC (33 milliards de dirhams), Attijariwafa Bank (26,3 milliards de dirhams), la Banque centrale populaire (20,6 milliards de dirhams), TotalEnergies Maroc (19,7 milliards de dirhams), Vivo Energy Maroc (18,7 milliards de dirhams), et Bank of Africa (15,6 milliards de dirhams), qui vient clôturer ce palmarès.

«Dans la région de Casablanca-Settat, Afriquia SMDC a occupé la seconde position, avec un CA de 33 milliards de dirhams, suivie d’Attijariwafa Bank (un CA de 26,3 milliards de dirhams», détaille Les Inspirations Éco.

La Banque centrale populaire se classe quatrième, directement suivie de TotalEnergies Maroc, Vivo Energy Maroc, Bank of Africa, Marjane Holding (avec un CA de 15,01 milliards de dirhams), Petrom (14,04 milliards de dirhams), et Taqa Maroc (13,60 milliards de dirhams).

Hassan Alaoui, directeur général du mensuel Économie & Entreprises, à l’origine de ce classement, explique qu’il s’agit là de «la première fois qu’on intègre un classement régional. Il s’avère que Casablanca est, aujourd’hui, la capitale économique du Royaume par excellence. Aussi, ceux qui mènent le podium sont, notamment, les gros industriels et les sociétés d’énergie, qui ont enregistré une croissance de 54% de leur CA en 2022, ainsi que les banques»,.

La cérémonie d’annonce des meilleures entreprises casablancaises a aussi permis de réunir quelques-uns autour d’une conférence sur le thème des «critères environnementaux, sociaux et de gouvernance» (ESG) des entreprises.

Ces critères sont utilisés pour évaluer la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE), de même que les performances dont peut faire preuve un acteur économique, au-delà de leurs indicateurs financiers habituels.