Cegelec Maroc: retour sur huit décennies au service du développement du Royaume

Lors de la soirée du 21 octobre à Casablanca, Cegelec Maroc a réuni près de 1.500 collaborateurs et retraités pour célébrer ses 80 ans.

De ses premières activités électriques à son intervention dans les grands projets d’énergie, d’eau, d’industrie et de tertiaire, Cegelec Maroc a accompagné, depuis 1946, plusieurs étapes du développement du Royaume. Au fil des décennies, l’entreprise a bâti une expertise technique transmise de génération en génération, qui rayonne aujourd’hui en Afrique et au Moyen-Orient.

Cegelec Maroc a célébré ses 80 ans le 21 octobre 2026 à Casablanca, en réunissant près de 1.500 collaborateurs et retraités. Cet anniversaire met en lumière huit décennies d’évolution des métiers, de transmission des compétences et d’expansion au-delà des frontières marocaines.

Entité de VINCI Energies en Afrique, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 8 milliards de dirhams en 2025 et compte près de 4.400 collaborateurs. Ses activités couvrent les infrastructures d’énergie, l’industrie, le bâtiment et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC).

80 ans d’évolution des métiers et des compétences

Issue de la Compagnie chérifienne d’entreprises électriques (CCEE) et de la Société générale d’entreprises électriques (SGEC), Cegelec Maroc a évolué au rythme des transformations du Royaume.

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Initialement ancrée dans les métiers de l’électricité, l’entreprise a progressivement diversifié ses activités et développé de nouvelles compétences pour répondre aux besoins du pays en matière d’infrastructures, d’énergie, d’eau, d’industrie et de technologies de l’information.

Aujourd’hui, son expertise s’étend à des projets dans des secteurs aussi variés que la santé, l’hôtellerie, le sport, l’enseignement, l’aéronautique, l’automobile, l’agroalimentaire et les infrastructures aéroportuaires.

Cette diversification s’est accompagnée d’une évolution continue des compétences techniques: au fil des générations, les équipes ont adapté leurs savoir-faire aux nouveaux métiers et aux transformations des secteurs dans lesquels l’entreprise intervient.

Une expertise développée au Maroc et déployée à l’international

Cette expérience acquise au Maroc a également permis à Cegelec de développer ses activités au-delà du Royaume. Présente en Afrique subsaharienne à travers des implantations développées depuis 2014, l’entreprise intervient notamment dans la réalisation d’infrastructures de transport et de transformation de l’énergie.

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Parmi ses réalisations figure une interconnexion électrique de plus de 1.000 kilomètres de lignes à 225 kV, reliant la Gambie, la Guinée, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Cegelec a également réalisé plus d’une trentaine de postes de transformation très haute tension en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d’Ivoire et au Bénin, ainsi que des projets d’électrification jusqu’au Rwanda.

Son activité internationale s’étend aussi aux bâtiments de grande hauteur. À Abidjan, ses équipes interviennent actuellement sur l’ensemble des lots techniques d’une tour de 421 mètres, la plus haute du continent africain.

Au Moyen-Orient, où Cegelec Maroc est présent depuis 2018, ses interventions concernent notamment le transport d’énergie. Après la réalisation de grands postes d’interconnexion électrique à 400 kV en Arabie saoudite et au Koweït, l’entreprise a lancé en 2025 trois nouveaux projets de postes de même tension, dont deux en Arabie saoudite et un aux Émirats arabes unis.

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Sur l’ensemble de ces marchés, le développement des activités s’accompagne d’un travail de formation des équipes locales et de transmission des compétences au sein des filiales.

La transmission au cœur de l’anniversaire

L’anniversaire célébré à Casablanca a permis de réunir plusieurs générations de collaborateurs autour de l’histoire de Cegelec Maroc. La rencontre, organisée le 21 octobre en présence de près de 1.500 participants, collaborateurs et retraités, a mis à l’honneur celles et ceux qui ont contribué à l’évolution de l’entreprise.

«Ces 80 ans sont d’abord le fruit du travail des femmes et des hommes de Cegelec qui, génération après génération, ont su perpétuer le partage du savoir-faire en l’enrichissant par les évolutions techniques et technologiques. C’est cette transmission qui nous a permis d’accompagner le développement du Royaume, puis de porter l’expertise marocaine en Afrique et au Moyen-Orient», a souligné Abdellah Sabri, Directeur général de VINCI Energies en Afrique et Administrateur-Directeur général de Cegelec Maroc.