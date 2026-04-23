Le marocain Cegelec s’adjuge un contrat de 2 milliards de dirhams pour des infrastructures électriques en Guinée

À travers sa filiale VINCI Energies Guinée, Cegelec réalisera, pour le compte du ministère de l’Énergie de la république de Guinée, un ensemble d’infrastructures de transport et de production d’électricité représentant un investissement de plus de deux milliards de dirhams, indique l’entreprise dans un communiqué. Ce projet confirme la capacité de l’ingénierie marocaine à concevoir et déployer des infrastructures énergétiques clé en main à l’international.

Ce programme porte sur la conception et la construction de lignes et de postes Très Haute Tension, ainsi que d’une centrale photovoltaïque d’une capacité de 50 MWc, accompagnée de son poste d’évacuation de l’énergie produite vers le réseau national. L’ensemble de ces ouvrages contribuera au renforcement et à la fiabilisation du réseau électrique guinéen. Il participera également à l’augmentation des capacités de production et de transit d’électricité du pays, tout en soutenant l’intégration des énergies renouvelables dans le mix énergétique national.

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«Déployé par Cegelec, à travers sa filiale VINCI Energies Guinée, ce projet s’appuiera pleinement sur les compétences locales et placera le développement du capital humain au cœur de sa réalisation. À chaque étape, il favorisera la montée en expertise des équipes guinéennes grâce à un transfert structuré de savoir-faire. Cette dynamique contribuera à un ancrage durable des compétences dans les domaines du transport d’électricité et du solaire, tout en renforçant l’autonomie des acteurs locaux», a déclaré Abdellah Sabri, directeur général de Cegelec et directeur général de VINCI Energies en Afrique.

Ce nouveau contrat s’inscrit dans la continuité des réalisations internationales de Cegelec, après la livraison d’ouvrages de transport d’énergie, postes et lignes Très Haute Tension, au Koweït, en Arabie saoudite et au Rwanda. Il prolonge également l’engagement de l’entreprise en Afrique subsaharienne, où elle a déjà réalisé des infrastructures électriques structurantes au Bénin, en Côte d’Ivoire, en Guinée, en Mauritanie et au Sénégal. Cette trajectoire confirme le positionnement de Cegelec comme acteur de référence des infrastructures électriques sur le continent africain.

Le lancement officiel des travaux s’est déroulé le samedi 18 avril à Kamissaya, dans la préfecture de Kindia, en présence d’Amadou Oury Bah, premier ministre de la république de Guinée, de Laye Sékou Camara, ministre de l’Énergie, d’Alpha Bacar Barry, ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation, et de Abdellah Sabri, directeur général de VINCI Energies en Afrique.