Énergie: Cegelec Maroc-VINCI Energies décroche un contrat de plus de 2 milliards de dirhams au Sénégal

Papa Mademba Bitèye, DG de la Senelec (à gauche) et Abdellah Sabri, DG de VINCI Energies pôle Afrique de l'Ouest et administrateur DG de Cegelec Maroc, lors de la signature de l’ordre de service du démarrage des travaux du Programme de développement du réseau de transport et de distribution d’électricité au Sénégal "Pôle 2026", le 22 décembre 2023 à Dakar.

Cegelec Maroc -VINCI Energies vient de décrocher un important contrat au Sénégal. L’entreprise marocaine annonce dans un communiqué avoir été choisie par la Société nationale d’électricité du Sénégal (Senelec), pour la réalisation d’un important projet de transport et distribution d’énergie dont le montant s’élève à 2,2 milliards de dirhams.

Papa Mademba Biteye, directeur général de la Senelec et Abdellah Sabri, directeur général de VINCI Energies pôle Afrique de l’Ouest et administrateur directeur général Cegelec Maroc, ont signé l’ordre de service du démarrage des travaux le vendredi 22 décembre à Dakar, en présence du ministre sénégalais du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Abdoulaye Diome.

Lire aussi : L’homme d’affaires marocain Driss Houar décroche deux projets routiers de 100 millions d’euros au Sénégal

À noter que ce projet de transport et distribution d’énergie entre dans le cadre du Programme de développement du réseau de transport et de distribution d’électricité au Sénégal «Pôle 2026». D’après l’entreprise marocaine, ce projet porte sur la conception-réalisation de postes THT 225Kv, de lignes THT aériennes et souterraines 225Kv, de lignes moyenne et basse tension avec postes préfabriqués et d’ un système de télé-conduite.

«Ce projet ambitieux, dont la réalisation est prévue sur une période de 36 mois, témoigne de l’expertise de Cegelec Maroc-VINCI Energies dans l’ingénierie et la mise en œuvre de projets Fast Track d’infrastructures énergétiques, renforçant ainsi son positionnement comme un partenaire pour les opérateurs, développeurs et investisseurs souhaitant s’engager dans des projets énergétiques d’envergure en Afrique», indique la société.