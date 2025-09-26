Economie

Transport d’énergie: le marocain Cegelec décroche un nouveau contrat de 2 milliards de DH au Moyen-Orient

Le poste 400 kV d’Al Wafrah mis en place par Cegelec Maroc au Koweït.

Cegelec poursuit son expansion internationale avec la signature d’un nouveau contrat d’envergure d’une valeur de deux milliards de dirhams, portant sur la construction de trois postes 400 kV en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Après une première percée réussie au Koweït, l’entreprise marocaine renforce sa présence dans la région du Golfe en décrochant la réalisation de deux extensions de postes 400 kV stratégiques en Arabie saoudite, ainsi que d’un poste similaire aux Émirats arabes unis. Ce nouveau contrat conforte Cegelec dans son rôle de partenaire de référence pour les grandes infrastructures énergétiques au Moyen-Orient.

Parmi ses réalisations majeures dans la région, Cegelec a déjà conçu et mis en service le poste 400 kV d’Al Wafrah au Koweït, pour un montant de 900 millions de dirhams. Ce poste, l’un des plus importants de la région, assure l’interconnexion électrique entre l’Arabie saoudite, le Koweït et l’Irak, contribuant ainsi à la stabilité énergétique des pays membres du Conseil de Coopération du Golfe (CCG).

Construit sur une superficie de 5 hectares, le poste d’Al Wafrah intègre des équipements de pointe en technologie GIS (Gas Insulated Switchgear), avec 3,2 km de jeux de barres 400 kV isolées au gaz, dix départs en lignes aériennes, et quatre réactances de compensation de 125 MVAR. Ce poste est dimensionné pour un transit de puissance de 3.500 MW.

Lire aussi : Énergie: Cegelec Maroc-VINCI Energies décroche un contrat de plus de 2 milliards de dirhams au Sénégal

Attribué par la Gulf Cooperation Council Interconnection Authority (GCCIA), l’organisme intergouvernemental en charge de l’interconnexion des réseaux électriques des six pays du CCG (Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis et Oman), ce projet illustre la confiance des acteurs régionaux dans les compétences marocaines. Il témoigne également de la capacité de Cegelec à piloter des projets internationaux complexes avec rigueur et excellence, souligne l’entreprise marocaine dans un communiqué.

«Fort de son expérience et du savoir-faire acquis grâce à la réalisation de plusieurs projets structurants de transport d’énergie pour l’ONEE et divers opérateurs en Afrique subsaharienne (Bénin, Côte d’Ivoire, Guinée, Sénégal), Cegelec a su capitaliser sur l’humain en recrutant, formant et responsabilisant plusieurs centaines d’ingénieurs et de techniciens. Cette dynamique permet aujourd’hui à l’entreprise d’accompagner le développement énergétique national et de répondre aux exigences des grands projets internationaux à forte valeur ajoutée technique», a ajouté la même source, citant Abdellah Sabri, administrateur directeur général de Cegelec Maroc.

