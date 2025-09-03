Casablanca: l’aménagement du boulevard Driss Slaoui avance à grands pas

L’aménagement du boulevard Driss Slaoui à Casablanca entre dans une phase avancée. (A.Gadrouz/Le360)

Dans le cadre du vaste plan de réhabilitation des infrastructures de la métropole, le boulevard Driss Slaoui à Casablanca connaît actuellement d’importants travaux d’aménagement.

Mohamed Brija, vice-président du conseil préfectoral de Casablanca, a affirmé, dans une déclaration pour Le360, que ce projet fait partie d’un programme global visant à améliorer la voirie et les espaces publics de la ville.

Un investissement de 93 millions de dirhams

Le budget alloué à cette tranche, qui intègre également la réhabilitation de toutes les rues menant au complexe Mohammed V, s’élève à 93 millions de dirhams, selon notre interlocuteur.

Ce chantier couvre, entre autres, les travaux de réfection de la chaussée, l’aménagement des accotements, la mise en place du marquage et du mobilier urbain, ainsi que la valorisation des espaces verts longeant le boulevard.

Des travaux dans les 16 arrondissements de la ville

Le réaménagement du boulevard Driss Slaoui fait partie d’un vaste programme de modernisation de la voirie à Casablanca. Ce plan d’envergure, qui touche les 16 arrondissements de la ville, vise à fluidifier la circulation, améliorer le cadre de vie des habitants et moderniser les infrastructures routières. Les travaux sont actuellement menés de manière intensive pour atteindre ces objectifs.