Casablanca: la réfection du boulevard de Fès quasiment achevée, un éclairage en LED en prime

Le projet de réaménagement du Boulevard Fès à Casablanca est une initiative majeure visant à moderniser l’infrastructure urbaine de la ville. Long de 800 mètres, il comprend la rénovation de l’éclairage public, des chaussées et la modernisation des réseaux d’assainissement et de télécommunications.

Avec un taux d’avancement de 85%, les travaux seront achevés sous peu. «Ce projet comprend la pose d’un nouvel asphalte et la rénovation des trottoirs. Nous avons veillé à utiliser des lampes LED économes pour améliorer la luminosité tout en réduisant notre empreinte carbone», détaille Abderrahman Bouhami, directeur des services de l’arrondissement d’Aïn Chok.

La métamorphose de ce boulevard s’inscrit dans une stratégie globale de gouvernance locale, coordonnée par l’administration, sous la direction du wali et du conseil de la ville. Cette initiative vise à optimiser l’infrastructure urbaine afin de faciliter les déplacements des citoyens. «Nous avons pris soin de concevoir ce réaménagement de manière à améliorer la fluidité du trafic et à rendre l’environnement urbain plus agréable», confirme le responsable.

Travaux de réaménagement du Boulevard de Fès à Casablanca. (A.Ettahiry/Le360)

Le boulevard de Fès, situé sur l’axe principal menant à l’aéroport Mohammed V, jouera un rôle crucial dans l’amélioration de la circulation pour les résidents et les visiteurs se déplaçant entre le centre-ville et les zones périphériques. Ce projet s’inscrit dans une vision plus large visant à transformer Casablanca en une métropole moderne et accueillante. «Les travaux se poursuivront jusqu’à la jonction avec le boulevard 2 Mars», informe Abderrahman Bouhami.