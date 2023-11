Carburants: voici les tarifs affichés à Casablanca ce jeudi 16 novembre 2023

Les automobilistes peuvent enfin souffler un peu. Plusieurs distributeurs s’apprêtent à offrir un répit bienvenu en réduisant les tarifs des carburants à la pompe dès ce jeudi 16 novembre, avec une baisse de près de 20 centimes sur le gazole (alimentant les moteurs Diesel) et de 60 centimes sur l’essence. Dans les points de vente Afriquia, qui ont répercuté cette baisse, le litre de gazole est vendu à 13,83 dirhams, alors que celui de l’essence est à 14,86 dirhams.

Généralement, à quelques exceptions près, les sociétés distributrices prennent un peu de temps avant d’appliquer les nouveaux tarifs. Cela s’explique par la disponibilité des stocks facturés aux prix pratiqués avant la nouvelle baisse. C’est pourquoi le prix du litre de gazole affiché ce matin est toujours de 14,06 dirhams dans les stations-service Shell ou TotalEnergies, et de 14,03 dirhams chez Winxo. Quant au prix de l’essence, il s’élève à 15,46 dirhams chez Shell et TotalEnergies, et à 15,48 dirhams chez Winxo.

Il est à noter qu’à cause du coût du transport, le prix des carburants dans les stations-service des autres villes du Royaume est généralement plus élevé que ces prix de référence, avec des écarts variables selon la distance.

Pour atténuer l’impact de la flambée du prix du carburant sur le pouvoir d’achat des consommateurs, le gouvernement a mobilisé une aide financière directe au profit des transporteurs de marchandises et de voyageurs, toutes catégories confondues: taxis, autobus, camions, tracteurs routiers, etc. L’impact budgétaire de cette opération exceptionnelle a atteint au titre de l’année 2022 un montant de près de 4,42 milliards de dirhams, selon le dernier rapport de la Direction du budget relevant du ministère de l’Économie et des Finances.