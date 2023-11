Carburants: voici de combien vont baisser les prix à la pompe ce jeudi 16 novembre

C’est confirmé. Plusieurs distributeurs de produits pétroliers s’apprêtent à modifier les tarifs à la pompe, à partir de ce jeudi 16 novembre. Selon nos informations, les prix devraient diminuer de 20 centimes sur le litre de Diesel, pour descendre sous le seuil des 14 dirhams. La baisse va atteindre 60 centimes concernant le litre d’essence.

Rappelons que les prix des carburants à la pompe sont restés inchangés depuis le début du mois d’octobre. Chez les stations Afriquia, à titre d’exemple, le litre de gazole est proposé actuellement, à Casablanca, à 14,03 dirhams, alors que celui de l’essence est à 15,46 dirhams.

Lire aussi : Carburants: pourquoi les cours du pétrole reculent, malgré les tensions au Moyen-Orient?

Généralement, à quelques exceptions près, les sociétés distributrices prennent un peu de temps avant d’appliquer les nouvelles grilles tarifaires. Cela s’explique par la disponibilité des stocks facturés aux prix pratiqués avant la nouvelle baisse.

Pour atténuer l’impact de la flambée du prix du carburant sur le pouvoir d’achat des consommateurs, le gouvernement a mobilisé une aide financière directe au profit des transporteurs de marchandises et de voyageurs, toutes catégories confondues: taxis, autobus, camions, tracteurs routiers, etc. L’impact budgétaire de cette opération exceptionnelle a atteint au titre de l’année 2022 un montant de près de 4,42 milliards de dirhams, selon le dernier rapport de la Direction du budget relevant du ministère de l’Économie et des Finances.