CAN 2025: comment le football reconfigure la consommation des ménages

Les chiffres issus de l’analyse menée par Concli, à partir des données du Soccer Market (2017-2025) de Statista, dessinent les contours d’un marché du football marocain en pleine mutation. L’économie du ballon rond ne se limite plus aux recettes de billetterie et aux affluences dans les stades; elle se nourrit désormais d’une audience numérique en forte expansion, portée par le streaming, les réseaux sociaux et la consommation de contenus sportifs en ligne.

En 2025, le marché du football au Maroc devrait dépasser les 50 millions de dollars de chiffre d’affaires, tiré en priorité par les droits médias, le digital, la vente de contenus et le merchandising. Le stade reste un symbole, mais la valeur économique, elle, se déplace vers les écrans et les plateformes, là où se concentrent désormais l’attention et le temps des supporters. Une transformation plus visible dans la vie quotidienne des foyers. La CAN agit ainsi comme un catalyseur de dépenses ciblées, à la croisée du loisir, de la technologie et de l’émotion collective.

Les grandes compétitions n’augmentent pas seulement l’audience: elles redéfinissent également la manière dont les Marocains consomment le football. L’étude de Concli met en évidence une hausse nette de l’intérêt pour les services IPTV en décembre, comparativement au reste de l’année, signe que les supporters privilégient de plus en plus les solutions numériques pour suivre les matchs en direct. Dans le même temps, les recherches liées aux téléviseurs progressent, reflet d’une volonté d’améliorer le confort de visionnage et de transformer le salon en véritable tribune domestique.

Cependant, le phénomène ne se limite pas aux écrans, car les ventes de maillots de l’équipe nationale et de produits dérivés connaissent un pic durant la compétition, rappelant que le football reste aussi un marqueur identitaire et un vecteur de sociabilité.

Au cœur de cette nouvelle économie du football, la connectivité s’impose comme une infrastructure critique. Les recherches autour des forfaits Internet et mobiles s’intensifient à mesure que les rencontres approchent, preuve que le spectacle sportif est désormais indissociable de la qualité du réseau et de l’accès aux plateformes de diffusion. Le supporter moderne ne se contente plus de regarder: il commente, partage, compare les offres et optimise ses dépenses, intégrant le football dans une logique de consommation plus rationnelle et plus digitale.

Cette évolution dessine les contours d’un football marocain qui dépasse largement l’enceinte des stades. L’expérience du match s’étend aux écrans connectés, aux abonnements numériques, aux achats en ligne et aux équipements technologiques. La CAN 2025, organisée sur le sol marocain, révèle ce changement structurel où le supporter devient un consommateur averti, attentif au rapport qualité-prix et aux innovations qui enrichissent son expérience.

Pour cette CAN 2025, le Maroc offre ainsi l’image d’un football en pleine réinvention, où la passion populaire se conjugue désormais avec une économie numérique sophistiquée. Le ballon continue de rouler sur la pelouse, mais c’est dans les foyers connectés que se joue une part croissante de la valeur du jeu.