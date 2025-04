«L’approvisionnement a déjà été rétabli dans plusieurs territoires du nord et du sud de la péninsule grâce aux interconnexions avec la France et le Maroc», a fait savoir le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, lors d’une déclaration solennelle depuis sa résidence officielle.

🇲🇦🇪🇸 Blackout massif dans la péninsule ibérique : Pedro Sánchez salue l’aide du Maroc



« Pour le moment, l’approvisionnement a déjà été rétabli dans plusieurs territoires de la péninsule, grâce aux interconnexions avec la France et le Maroc. »



« Des pays auxquels je souhaite… pic.twitter.com/mD7khZPSZX — Le360 (@Le360fr) April 28, 2025

Les propos de Pedro Sánchez confirment l’information révélée par Le360 un peu plus tôt dans la journée, faisant état du soutien apporté par l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) qui, sollicité par son homologue espagnol, Red Electrica, a porté assistance au gestionnaire du réseau ibérique pour lui permettre de tirer les premiers mégawatts (MW) de l’interconnexion et remettre en service les centrales touchées.

À l’instar du français RTE qui a déjà fourni environ 700 MW, l’ONEE a à son tour rétabli le dispositif d’interconnexion électrique entre le Maroc et l’Espagne. Celle-ci est constituée de deux lignes, d’une capacité totale de transit opérationnel de 900 MW. Ces liaisons sont composées de 7 câbles reliant la station de Fardioua côté Maroc à la station terminale de Tarifa côté Espagne.

Lire aussi : Panne géante d’électricité en Espagne et au Portugal: le Maroc contribue à la restauration du réseau ibérique

Par ailleurs, le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a dit espérer un retour «rapide» de l’électricité dans le pays, en appelant les habitants à la «responsabilité» face à la panne géante qui touche depuis plus de six heures la péninsule ibérique.

En parallèle, les centrales à gaz et hydroélectriques ont «été réactivées dans tout le pays, ce qui devrait nous permettre un rétablissement rapide de l’approvisionnement» de l’électricité dans toute l’Espagne, a ajouté le dirigeant socialiste.

La coupure de courant, d’une ampleur «exceptionnelle» selon le gestionnaire du réseau espagnol REE, a débuté à 10H30 GMT (12H30 en Espagne) pour une raison encore inconnue. Elle a provoque le chaos dans les transports, en Espagne comme au Portugal.

«Nous n’avons toujours pas d’informations concluantes sur les causes» de la coupure, a assuré Pedro Sánchez, en appelant les habitants à «s’informer par les canaux officiels» de communication et à ne pas spéculer.

Lire aussi : Panne majeure d’électricité en Espagne, au Portugal et en France: ce que l’on sait

«L’Espagne dispose des outils pour faire face à ce type de situations», a insisté le dirigeant socialiste, qui s’exprimait à l’issue d’une réunion de crise, à laquelle ont participé plusieurs ministres.

«Il n’y a pas de problèmes d’insécurité. Notre système hospitalier marche correctement» et «il y a des groupes électrogènes dans les centres sanitaires qui fonctionnent normalement et disposent d’une large autonomie», a affirmé le chef du gouvernement Pedro Sánchez.

Pour cette raison, «je veux appeler les citoyens à collaborer avec les autorités et à agir avec responsabilité et civisme, comme nous l’avons toujours fait lors de crises passées», a-t-il ajouté.

En début d’après-midi, le gestionnaire du réseau espagnol avait évalué «entre 6 et 10 heures» pour rétablir l’électricité dans l’ensemble du territoire espagnol, dans le meilleur des cas.