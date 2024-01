Batteries électriques: le Maroc, un nouveau pôle mondial pour la production de cathodes

«Le Maroc est en passe de devenir un producteur clé de cathodes», écrit La Vie Éco, qui explique qu’avec plus de 7 milliards de dirhams d’investissements d’ores et déjà annoncés par des entreprises chinoises, le Royaume va incontestablement devenir «un pôle cathodique mondial», selon les termes employés par Benchmark Intelligence.

Selon cette agence de presse, dont la rédaction est à Londres, et qui est spécialiste de la chaîne d’approvisionnement des batteries lithium-ion pour les véhicules électriques, les entreprises chinoises de ce secteur intermédiaire sont de plus en plus nombreuses à investir dans le Royaume, où sont injectés, à ce jour, plus de 7 milliards de dirhams à cette fin.

Au Maroc, la capacité totale annoncée en ce qui concerne cette production représente déjà environ un quart (soit 25%) de la capacité totale prévue de l’Europe, indique La Vie Éco.

Filiale du China Bao’an Group et fournisseur de confiance pour le constructeur automobile Tesla, la société chinoise BTR a annoncé en décembre dernier un investissement de 4,9 milliards de dirhams dans une nouvelle gigafactory.

Selon La Vie Éco, la quasi-totalité de la production de cathodes au Maroc a été ajoutée l’an dernier, à la faveur d’une vague d’investissements chinois (avec les annonces faites par Huayou Cobalt, CNGR ou encore Tinci).

Pour expliquer cette affluence, l’hebdomadaire précise que l’un des principaux facteurs attirant les investisseurs étrangers est celui des liens de libre-échange du Maroc avec les États-Unis et les pays d’Europe, ce qui en fait une base opérationnelle idéale pour les entreprises chinoises désireuses de pénétrer ces deux grands marchés.

À ce facteur, s’ajoutent également les ressources naturelles du Maroc, dont ses réserves en phosphates, minerai indispensable à la fabrication des cathodes, à cause de sa teneur en fer et en lithium.

Sur ce registre précis, le Maroc peut d’ailleurs se targuer de détenir de colossales réserves de phosphates, s’élevant à 50 milliards de tonnes, soit près de 71% des réserves mondiales de ce minerai.