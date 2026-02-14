Economie

Barrage Oued Za: une retenue record de 156 millions de m³ qui soulage la région de l’Oriental

La retenue du barrage Oued Za, situé dans la province de Taourirt, a atteint environ 156 millions de mètres cubes, un niveau record. (M.Chellay/Le360)

Par Mohammed Chellay
Le 14/02/2026 à 18h49

VidéoLa retenue du barrage Oued Za, situé dans la province de Taourirt, a atteint environ 156 millions de mètres cubes, un niveau record qui illustre l’importance stratégique de cet ouvrage hydraulique pour la gestion des ressources en eau dans la région de l’Oriental.

Édifié sur l’oued Za, un cours d’eau permanent traversant notamment Aïn Bni Mathar et l’oasis de Takafit dans la province de Jerada, ce barrage joue un rôle majeur dans la sécurisation de l’approvisionnement en eau et la protection contre les inondations.

Son bassin versant couvre environ 17.400 km² et permet de capter des apports annuels estimés à 106 millions de m³, assurant ainsi une capacité importante de mobilisation et de stockage des ressources hydriques.

Selon Mohamed Tarmoun, responsable du barrage, l’ouvrage constitue une véritable prouesse technique. Il s’agit d’un barrage voûte en béton armé d’une hauteur de 91,5 mètres et d’une longueur en crête de 325 mètres, figurant parmi les principales infrastructures hydrauliques du bassin de la Moulouya.

L’installation comprend également plusieurs équipements techniques essentiels, dont un barrage secondaire en terre, appelé «Hajiz Al-Fajj», long d’environ 1,5 km, destiné à limiter les infiltrations et réguler les écoulements.

Lire aussi : Bassin de la Moulouya: l’équilibre hydrique enfin de retour dans l’Oriental

Le barrage dispose de quatre évacuateurs de crues pouvant atteindre un débit maximal de 772 m³/s et de trois vidanges de fond d’une capacité maximale de 438 m³/s, permettant un contrôle précis des niveaux d’eau, notamment lors d’épisodes pluvieux intenses.

Sur le plan agricole, il alimente les périmètres irrigués de la plaine de Tafra­ta grâce à une prise d’eau principale d’un mètre de diamètre, complétée par deux prises supplémentaires destinées à l’irrigation à grande et moyenne échelle jusqu’à la zone de Melqa El Ouidane, contribuant ainsi à la sécurité alimentaire et au développement agricole régional.

Au-delà de l’irrigation et de l’eau potable, le barrage contribue à la recharge des nappes phréatiques et à la préservation de l’équilibre écologique. Il participe également à la réduction de l’envasement du barrage Mohammed V en retenant une partie des sédiments transportés par les eaux.

Par Mohammed Chellay
Le 14/02/2026 à 18h49
#stress hydrique#Maroc#Oriental

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Barrage de l’Oued El Maleh: une situation maîtrisée malgré un taux de remplissage élevé

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Barrage de Tine: dix-huit personnes mises en cause pour détournement

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Barrage Oued El Makhazine: au cœur des dernières opérations de déversement après un remplissage record de 160%

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Les retenues du barrage Mohammed V atteignent 93%, les travaux de surélévation se poursuivent

Articles les plus lus

1
Port Dakhla Atlantique: le chantier franchit le cap des 50% d’avancement
2
Aéronautique: le roi Mohammed VI préside le lancement au Maroc d’un des plus grands centres de fabrication de systèmes d’atterrissage au monde du groupe Safran
3
Quand l’Algérie claironnait publiquement et formellement son rejet «irréversible» des négociations sur le Sahara
4
Dan Illouz, membre de la Knesset: Maroc–Israël, une alliance qui dérange… et qui s’impose
5
Berrechid face au risque d’inondation: un projet de canalisation toujours en attente
6
Sahara: quel rôle pour les Européens?
7
Sahara: comment les États-Unis sont devenus les maîtres à bord… et pourquoi ça change tout
8
Barrages, dégâts, gestion de crise: les détails (et grandes leçons) des inondations au Maroc
Revues de presse

Voir plus